Команда КВН “Имени меня” с участниками из Коми прошла в Высшую Лигу

Подмосковная команда КВН "Имени меня" в составе которой есть участники из Коми Илья Бебех и Дмитрий Артеев, вышла в полуфинал Высшей Лиги международного Союза КВН. В прошлом сезоне коллектив из Королева стал вице-чемпионом Высшей Лиги. Титул тогда разделили московский "Неудержимый Джо" и сборная Пермского Края.

Путь "Имени меня" в 2022 году начался с третьей 1/8 финала, где команда сыграла с "Рязанским проспектом", сборной МАИ, с "Ровеньками" и самарской командой "2х2".