Команда КВН “Имени меня” с участниками из Коми прошла в Высшую Лигу

Подмосковная команда КВН "Имени меня" в составе которой есть участники из Коми Илья Бебех и Дмитрий Артеев, вышла в полуфинал Высшей Лиги международного Союза КВН.
В прошлом сезоне коллектив из Королева стал вице-чемпионом Высшей Лиги. Титул тогда разделили московский "Неудержимый Джо" и сборная Пермского Края.
Путь "Имени меня" в 2022 году начался с третьей 1/8 финала, где команда сыграла с "Рязанским проспектом", сборной МАИ, с "Ровеньками" и самарской командой "2х2".
"Имени меня" почти выиграли биатлон, уступив только МАИ и получили максимальный балл за "музыкалку" одновременно с "Ровеньками". Правда до второго места по итогам игры московским квнщикам не хватило всего 0,7 балла.
Немного обидную, но упрямую статистику получилось исправить уже в третьем четвертьфинале. Максимальный балл “Имени меня” судьи отдавали в трех конкурсах из четырех. Подпортил красивую картинку только биатлон, где команда снова остановилось в шаге от победы. Ростовский "Флэш-Рояль" оказался сильнее, но это не помешало москвичам взять верх в игре и обеспечить себе слот в полуфинале. Даты съемок и эфира 1/2 Высшей Лиги пока неизвестны.