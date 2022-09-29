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Владимир Уйба рассказал, как именно будут экипировать мобилизованных из Коми

Владимир Уйба рассказал, как именно будут экипировать мобилизованных из Комиrkomi.ru

Глава Коми Владимир Уйба выступил в эфире телеканала Россия 24, где рассказал, каким образом будут экипировать мобилизованных из Коми.

Руководитель региона рассказал, что за основу взяли перечень Минобороны, где указана вся экипировка солдата и зарезервировали средства для закупки всего необходимого. В течение месяца он пообещал полностью укомплектовать каждого бойца.

Также глава Коми отметил, что к работе подключены две швейные фабрики региона, а на фабрике по производству валенок создадут войлочные берцы на резиновой подошве.

Кроме того, Владимир Уйба рассказал о том, как идет работа с мобилизованными. С каждым вопросом глава Коми работает индивидуально, в том числе все звонки “горячей линии”.

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