Владимир Уйба рассказал, как именно будут экипировать мобилизованных из Коми

Глава Коми Владимир Уйба выступил в эфире телеканала Россия 24, где рассказал, каким образом будут экипировать мобилизованных из Коми. Руководитель региона рассказал, что за основу взяли перечень Минобороны, где указана вся экипировка солдата и зарезервировали средства для закупки всего необходимого. В течение месяца он пообещал полностью укомплектовать каждого бойца.

Также глава Коми отметил, что к работе подключены две швейные фабрики региона, а на фабрике по производству валенок создадут войлочные берцы на резиновой подошве.