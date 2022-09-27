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Глава Коми пообещал полностью экипировать мобилизованных жителей республики

Глава Коми пообещал полностью экипировать мобилизованных жителей республикиrkomi.ru

Глава Коми заявил, что вопрос экипировки мобилизованных жителей республики полностью ляжет на плечи правительства региона. Об этом Владимир Уйба сказал в своем видеообращении.

По словам руководителя региона, правительству поручено полностью экипировать призванных в ходе частичной мобилизации. Министрам и другим чиновникам дано указание обеспечить людей всем. 

Глава Коми также отметил, что это очень большие расходы, поэтому придется сократить траты на медицину и социальный блок.

Также глава республики отметил, что все проблемы семей мобилизованных граждан должны дойти до руководства региона и пообещал лично контролировать каждый вопрос и помогать.Также на свой контроль Владимир Уйба пообещал взять любые нарушения в рамках мобилизации граждан.

Напомним, что в Коми также действует горячая линия, где работают специалисты Минтруда Коми. С любыми обращениями и проблемами можно обратиться по номеру: 8-912-141-42-00.

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