Глава Коми пообещал полностью экипировать мобилизованных жителей республики

Глава Коми заявил, что вопрос экипировки мобилизованных жителей республики полностью ляжет на плечи правительства региона. Об этом Владимир Уйба сказал в своем видеообращении.

По словам руководителя региона, правительству поручено полностью экипировать призванных в ходе частичной мобилизации. Министрам и другим чиновникам дано указание обеспечить людей всем.