Глава Коми пообещал полностью экипировать мобилизованных жителей республики

Глава Коми заявил, что вопрос экипировки мобилизованных жителей республики полностью ляжет на плечи правительства региона. Об этом Владимир Уйба сказал в своем видеообращении.
По словам руководителя региона, правительству поручено полностью экипировать призванных в ходе частичной мобилизации. Министрам и другим чиновникам дано указание обеспечить людей всем.
Глава Коми также отметил, что это очень большие расходы, поэтому придется сократить траты на медицину и социальный блок.
Также глава республики отметил, что все проблемы семей мобилизованных граждан должны дойти до руководства региона и пообещал лично контролировать каждый вопрос и помогать.Также на свой контроль Владимир Уйба пообещал взять любые нарушения в рамках мобилизации граждан.
Напомним, что в Коми также действует горячая линия, где работают специалисты Минтруда Коми. С любыми обращениями и проблемами можно обратиться по номеру: 8-912-141-42-00.