Участница шоу "Голос 60+" из Коми не прошла во второй этап

Участница шоу Голос 60+ Вероника Илянина из Ухты выступила на этапе "Нокауты". Она исполнила народную песню "Ванюшка мой", но пройти дальше ей не удалось.
На этом этапе шоу Елене Ваенге, которая взяла ухтинку в свою команду, нужно было выбрать из пяти участниц оставить лишь двоих. Певица решила выслушать мнения коллег, которые тоже нашли выбор очень сложным.
Игорь Корнелюк заявил, что выбирать есть из кого. Для него все выступления были настоящим праздником, а каждая исполнительница показалась ему окутанной особой стилистической аурой.
В конце концов, Вероника Илянина не вошла в следующий этап, как две другие участницы. В завершение она поблагодарила всю команду и наставников за теплые слова и возможность принять участие в этом проекте.
Зал взорвался аплодисментами, а зрители кричали молодцы вслед.