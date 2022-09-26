Участница шоу "Голос 60+" из Коми не прошла во второй этап

Участница шоу Голос 60+ Вероника Илянина из Ухты выступила на этапе "Нокауты". Она исполнила народную песню "Ванюшка мой", но пройти дальше ей не удалось.

На этом этапе шоу Елене Ваенге, которая взяла ухтинку в свою команду, нужно было выбрать из пяти участниц оставить лишь двоих. Певица решила выслушать мнения коллег, которые тоже нашли выбор очень сложным.