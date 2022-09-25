Глава Коми призвал жителей региона не поддаваться на провокации из-за фейков о частичной мобилизации. Сделал он это в своем традиционном вечернем видеообращении 24 сентября.
Владимир Уйба акцентировал внимание, что с начала объявления о частичной мобилизации в социальных сетях, СМИ появилось много информации, зачастую недостоверной и даже провокационной.
"Я призываю вас не доверять слухам, не поддаваться на провокации. А обращаться только к официальным источникам. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о частичной мобилизации можно получить, обратившись горячую линию по телефону 122, а также на сайте Объясняем. рф", - отметил глава Коми.