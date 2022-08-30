К чему готовиться Близнецам и как пройдет месяц для Овнов: гороскоп на сентябрь 2022 года

Сентябрь у овнов, родившихся в марте, будет складываться тревожно – нужно будет доделать давно начатые дела. Заставят понервничать и прошлые неточности в документах или договоренностях. Как рассказывают звезды, времени хватать на все не будет, а внешние обстоятельство серьезно затормозят рабочие процессы.

А вот овнам, родившимся в апреле, следует быть осторожными со всеми, кто обратится за помощью. Таких людей будет много. Возможно, вас будут использовать, чтобы решить собственные проблемы. Помогать – благородно, но подумайте и о своих интересах.

ТЕЛЕЦ

Апрельским тельцам звезды предвещают успех в финансовых делах, по крайней мере, в первой половине месяца. Потом же нужно будет уделить внимание сохранению ресурсов. Есть риск повторения старых ошибок. Астролог дает совет: вспомните, что было с вами год назад и поступайте по-другому.

Майским тельцам, судя по гороскопу, станет проще, чем в прошлом месяце. Сны могут быть вещими, поэтому обратите на них внимание. У вас появится источник вдохновения, а в конце месяца знаковый человек в жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

Майских близнецов ожидает встреча с тем, кого они уже успели забыть. Именно этот человек поможет решить давнюю проблему. Поэтому астролог советует присмотреться ко всех старым знакомым, появляющимся в поле зрения.

У июньских близнецов заканчивается полоса удачи. Теперь нужно рассчитывать только на свои силы. Придется придумывать новые рабочие схемы, вспомнить о долговых обязательствах. В общем, уйти в работу с головой.

РАК

Для раков, рожденных в июне, месяц будет не простым. Придется разрываться между семейными и рабочими вопросами. Однако, есть шанс показать себя с лучшей стороны и потом это может сыграть вам на руку.

Для июльских раков сентябрь пройдет в решении финансовых задач. Как говорят звезды, вы потеряете и снова обретете. Не стоит слишком серьезно воспринимать неудачи и убытки. Возможно, это будет момент прорыва для вас.

ЛЕВ

У июльских львов появится много неотложных дел, но решаться они будут относительно легко. Во второй половине месяца по гороскопу возможны неожиданные траты. Но и с этим вы справитесь без сложностей. Звезды советуют делегировать свои задачи помощникам, о которых вы успели забыть.

Для родившихся в августе львов первая часть месяца будет спокойной. А вот во второй придется задуматься об ошибках прошлого. Астрологи советуют выходить из ситуации достойно – просто признать свои ошибки, проявить выдержку и благородство и исправить то, что по силам.

ДЕВА

Дев в сентябре ожидают в сентябре любовные вопросы. Может показаться, что все ваши бывшие возлюбленные объединились вместе, чтобы отомстить. Это заставит сделать выводы по поводу вашего поведения с партнерами.

Сентябрьским девам же следует внимательно следить за тем, что они говорят. Первая половина месяца покажет кто есть кто в вашем окружении. Можно даже проверить близкий круг, устроив небольшую провокацию и проследив, как себя поведут знакомые.

ВЕСЫ

Весов предупреждают о ловушках. Вас могут поймать на словах, обещаниях, делах. Приготовьтесь к этому. Не давайте обещаний, которые не можете выполнить. Поступающие сведения лучше проверять по несколько раз.

Весам, родившимся в октябре следует сфокусироваться на главной цели в данный момент, так как событий в жизни будет много. Велика вероятность получить бонусы от начальства.

СКОРПИОН

Скорпионов ждет событие в карьере, а также финансовые вливания. Но звезды предупреждают о бережливости. Не нужно сразу же все тратить на ваши давние желания.

А вот ноябрьские скорпионы, наоборот могут почувствовать, что теряют влияние на работе, как и везение в карьере. Легче станет к третьей декаде месяца, а дальше и вовсе может произойти, как пишут астрологи - «реальное чудо».

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам советуют быть осмотрительными: вас могут вовлечь в авантюру. Думайте о последствиях. Стрельцы, родившиеся в декабре, будут часто конфликтовать. Здесь тоже не следует ввязываться в неприятности, иначе потом могут быть серьезные последствия.

КОЗЕРОГ

Для декабрьских козерогов месяц будет напряженным. Вы будете решать кучу дел, исправлять ошибки прошлого. Проявите терпение к чужим недоработкам. Вероятно, и ваши ошибки потом исправить кто-то другой.

Январским козерогам нужно обратить внимание на поступающую информацию. Это могут быть обрывки фраз или случайные надписи на строениях. Случайное слово может вас буквально спасти. Об этом говорят звезды. Если появится сложная проблема, то лучше отложить ее решение.

ВОДОЛЕЙ

А вот у водолеев начинается полоса везения. Пользуйтесь дарами, но и делитесь с другими. По гороскопу открывается возможность изменить собственную жизнь. Февральские водолеи столкнуться со слухами и сплетнями. Придется оправдываться за то, что вы не делали. Подумайте, насколько это целесообразно. Звезды советуют попробовать доделать начатое ранее.

РЫБЫ

Для рыб месяц будет складываться спокойно в первой половине. А вот вторая принесет любовные волнения. Попробуйте настроить себя на позитив и не вспоминать про старые обиды и претензии. Часть проблем решится сама собой.

Февральские и мартовские рыбы имеют шанс влезть в долги. Хорошо подумайте перед совершением сделок. Есть вероятность, что вас могут заставить ухаживать за старыми родственниками. Запаситесь терпением и сообразительностью, чтобы организовать все в лучшем виде.