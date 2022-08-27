В Ухте школьный сторож оклеветал директора

Сторож одной из ухтинских школ получил замечание после того, как в его смену кто-то повредил козырек школы. Мужчина не согласился с такой мерой и обратился в суд. Однако во время рассмотрения инцидента школа предоставила характеристику на этоо сторожа, в которой сообщалось, что он необязательно относится к своим обязанностям, плохо запоминает и выполняет распоряжения руководства, конфликтный и с ним не раз проводили профилактические беседы.

Суд рассмотрел жалобу сторожа и отказал ему в признании замечания незаконным. Тогда оскорбленный мужчина решил отомстить и подал в канцелярию школы характеристику на директора. В ней указал, что «... за время работы директор показала себя с отрицательной стороны, а именно: полное нарушение морально-этических норм с ее стороны, создание негативно-психологического климата в коллективе, что привело к текучке кадров, профессионально-педагогического состава, что повлияло и влияет на качество образования по обучению школьников». «...Цинизм с ее стороны просто зашкаливает, склонна к интригам и вранью».