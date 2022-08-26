Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер оспорит взыскание 1,5 миллиардов рублей

В Коми назначили дату заседания, где рассмотрят апелляцию по делу о взыскании 1,5 миллиарда рублей с фигурантов дела Гайзера. Слушания пройдут в конце сентября, пишет БНК.
Ранее птицефабрика незаконно стала собственностью бизнес-структур. Когда в июле 2021 года птицефабрика Зеленецкая вернулась в собственность Коми, постановил взыскать 1,45 миллиарда рублей дивидендов, похищенных фигурантами, за период с 2011 по май 2015 года.
Все фигуранты подали апелляции в самые последние дни определенного для подачи жалобы срока. Заседание назначено на 26 сентября.
Напомним, экс-глава Коми Вячеслав Гайзер получил наказание в виде 11 лет колонии строгого режима и штрафа в 160 миллионов рублей.