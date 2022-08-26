За сутки в Коми подтвердилось еще 128 случаев COVID-19

26 августа в Коми прибавилось еще больше сотни пациентов с коронавирусом. На этот раз заболело 128 человек. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

По информации источника, на сегодня в Коми подстверждено уже 175 014 случаев заболевания. В лидеры вышла Ухта — 23 пациента. В столице Коми заболело 22 человека, в Усинске — 16, а в Печорском районе еще 13.