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В одном из городов Коми ввели режим ЧС

В одном из городов Коми ввели режим ЧСФото Федеральной Авиалесоохраны

В Ухте начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Причиной тому стал мощный пожар рядом с городом, сообщил в своем  сообщил в Telegram мэр города Магомед Османов.

Пламя вспыхнуло в лесу и дошло до бывшего торфянника, который осушили еще в конце прошлого века. Сейчас тушение огня осложнено отсутствием дождей и большим количеством горючих веществ на месте событий.

С 24 августа в тушении пожара участвует вертолет Ми-8, лесопожарный трактор и тяжелая техника. Отмечается, что угроз населенным пунктам пожар не несет.

Тем временем жителей просят не посещать леса, а распространение огня сильно задымляет ближайшие территории.

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