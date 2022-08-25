В одном из городов Коми ввели режим ЧС

В Ухте начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Причиной тому стал мощный пожар рядом с городом, сообщил в своем сообщил в Telegram мэр города Магомед Османов.
Пламя вспыхнуло в лесу и дошло до бывшего торфянника, который осушили еще в конце прошлого века. Сейчас тушение огня осложнено отсутствием дождей и большим количеством горючих веществ на месте событий.
С 24 августа в тушении пожара участвует вертолет Ми-8, лесопожарный трактор и тяжелая техника. Отмечается, что угроз населенным пунктам пожар не несет.
Тем временем жителей просят не посещать леса, а распространение огня сильно задымляет ближайшие территории.