В Коми подростки лежали на могилах и снимали это на камеру

В интернет-сообществах Ухты распространяются видео и фото с подростками, которые устроили игры на могилах. Вопиющие материалы попали в сеть и шокировали жителей всей республики.

Это случилось на кладбище в ухитнском поселке Водный. На кадрах видно, как подростки фотографировались лежа на могилах людей, а на видео можно заметить, как они вытащили розу из могильной клумбы.