В Коми подростки лежали на могилах и снимали это на камеру

В интернет-сообществах Ухты распространяются видео и фото с подростками, которые устроили игры на могилах. Вопиющие материалы попали в сеть и шокировали жителей всей республики.
Это случилось на кладбище в ухитнском поселке Водный. На кадрах видно, как подростки фотографировались лежа на могилах людей, а на видео можно заметить, как они вытащили розу из могильной клумбы.
Автор поста, который разместил видео в сети отметила, что ранее на кладбище произошел странный пожар. Она считает, что виновниками могли быть те же самые подростки.