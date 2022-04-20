Сыктывкарский Эко-Человек-Паук рассказал о гигантских свалках вокруг гаражных кооперативов

Сыктывкарцы в социальных сетях выкладывают свалки вокруг гаражных кооперативов Эжвинского района "Химик-69" и "Нива-3". По утверждению горожан, свалки достигли высоты в трехэтажный дом, к тому же рядом проходит сток в Вычегду. Журналист "Pro Город Сыктывкар" пообщался по этому поводу с сыктывкарским Эко-Человеком-Пауком Александром Чепурко.
Сыктывкарский Эко-Человек-Паук Александр Чепурко во время уборки гаражного кооператива. Фото из группы проекта "Сделаем город чище".
ОТКУДА СТОЛЬКО МУСОРА В ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВАХ
"С раннего детства замечал эту проблему. Там мусор появился из-за отношения "гаражников" к своей территории, а также из-за отсутствия мер по благоустройству этой местности. Также мусор в гаражных кооперативах – это напоминание, что бывает, когда откладываешь решение проблемы или не обращаешь на нее внимания. Сейчас практически каждый второй гаражный кооператив напоминает раковую опухоль в тяжелой стадии", – считает сыктывкарский Эко-Человек-Паук.
По словам активистов, в Эжве больше всего загадили улицы: Калинина, Лесная и гаражный кооператив "Нива-3", а в Сыктывкаре улицы Печорская, Тентюковская и Лесопарковая.
Уборка гаражного кооператива по улице Лесопарковая в 2021 году. Сыктывкарскому Эко-Человек-Пауку с актистами не хватило мешков на уборку даже половины мусора. Тогда они собрали 350 мешков и четыре пакета пластика. Фото из группы "Сделаем город чище".
КТО ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА УБОРКУ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ
"Ни какая компания не несет ответственности за соблюдения чистоты гаражного кооператива. "Гаражники" сами должны обеспечивать порядок своей территории. Многие нынешние гаражные кооперативы можно вычистить лишь волонтерам, специалистам, обязательно и желательно в принудительном порядке собственниками гаражных кооперативов, поскольку эта ситуация полностью их вина. Сейчас для чистки понадобится спецтехника: там содержится смесь бытовых отходов, стройматериалов, бетона, кирпичей, вещей и таких опасных отходов, как батарейки, ртутные лампы", – отметил Александр Чепурко.
ОПЫТ 2020 ГОДА
"Во время десанта в 2020 году на территории гаражного кооператива "Канал" по улице Тентюковская мы из оврага близ водоема вытащили 273 ртутные лампы. Нам удалось, несмотря на вялую реакцию служб, отправить их на переработку. А близ гаражного кооператива по улице Набережная у спуска к лодочной станции во время десанта из водоема вытащили более 200 покрышек, а это четвёртый класс опасности. С 2019 года их нельзя ни закапывать, ни сжигать на полигоне. Хорошо, что сдали их на переработку", – отметил сыктывкарский эко-активист.
Оборка гаражного кооператива в Эжве в 2020 году проходила при помощи спецтехники. Фото из группы проекта "Сделаем город чище".
СКОЛЬКО МУСОРА В ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВАХ
"Трудно точно подсчитать. Даже специалисты из природоохранных ведомств не могут назвать объем мусора, который покрывает овраги и склоны гаражных кооперативов. Сейчас это самые тяжелые места для уборки и эко-десантов. Вместе с товарищами и неравнодушными мы пытались чистить гаражные кооперативы, но объемы слишком большие, а нас чудовищно мало. Нам не хватает ни техники, ни людей, ни даже мешков. Но я вынашиваю планы по очистке гаражных кооперативов, пока ищу подходящие варианты", – отметил сыктывкарский Эко-Человек-Паук.
Мусор рядом с гаражным кооперативом Химик-69. Фото из группы "ЭкоБессрочкаЭжва".
"Сейчас правильнее, чтобы специалисты и общественность при помощи спецтехники убрали эти территории. Эксперты помогут извлечь опасные отходы. Общественность посмотрит на мусорные овраги и подумает в следующий раз, когда захочет кинуть фантик или бутылку мимо урны", – считает эко-активист.
Одна из последних акций, которую провел Эко-Человек-Паук с активистами. Убрали территорию близ общежития на Октябрьском проспекте. Фото из группы проекта "Сделаем город чище".