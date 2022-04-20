Сыктывкарский Эко-Человек-Паук рассказал о гигантских свалках вокруг гаражных кооперативов

Сыктывкарцы в социальных сетях выкладывают свалки вокруг гаражных кооперативов Эжвинского района "Химик-69" и "Нива-3". По утверждению горожан, свалки достигли высоты в трехэтажный дом, к тому же рядом проходит сток в Вычегду. Журналист "Pro Город Сыктывкар" пообщался по этому поводу с сыктывкарским Эко-Человеком-Пауком Александром Чепурко.

Сыктывкарский Эко-Человек-Паук Александр Чепурко во время уборки гаражного кооператива. Фото из группы проекта "Сделаем город чище".

ОТКУДА СТОЛЬКО МУСОРА В ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВАХ

"С раннего детства замечал эту проблему. Там мусор появился из-за отношения "гаражников" к своей территории, а также из-за отсутствия мер по благоустройству этой местности. Также мусор в гаражных кооперативах – это напоминание, что бывает, когда откладываешь решение проблемы или не обращаешь на нее внимания. Сейчас практически каждый второй гаражный кооператив напоминает раковую опухоль в тяжелой стадии", – считает сыктывкарский Эко-Человек-Паук.

По словам активистов, в Эжве больше всего загадили улицы: Калинина, Лесная и гаражный кооператив "Нива-3", а в Сыктывкаре улицы Печорская, Тентюковская и Лесопарковая.

Уборка гаражного кооператива по улице Лесопарковая в 2021 году. Сыктывкарскому Эко-Человек-Пауку с актистами не хватило мешков на уборку даже половины мусора. Тогда они собрали 350 мешков и четыре пакета пластика. Фото из группы "Сделаем город чище".

КТО ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА УБОРКУ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ