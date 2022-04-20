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Котельные Коми переведут с угля на биотопливо: зачем это делают

Котельные Коми переведут с угля на биотопливо: зачем это делаютБиоэнергетическая компания. Фото biotoprk.ru

Правительство Коми завершает разработку программы по переводу котельных с угля на биотопливо. Сейчас Минстрой Коми утвердил "дорожную карту" проекта. Власти хотят повысить использование биотоплива на котельных Коми тепловой компании. Журналист издания "Pro Город Сыктывкар" узнал, что уже сделали и зачем их переводят.

ЧТО СЕЙЧАС С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА

До 2022 года хотели перевести 20 котельных на биотопливо. Также собирались построить две новые блочно-модульные котельные в Койгородском и Усть-Куломском районах.

УЖЕ СДЕЛАЛИ

"Перевели на биотопливо две котельные в Сыктывдинском районе, две котельные согласно карте и одна вне плана в Корткеросском районе, одна котельная в Прилузском районе, две котельные в Усть-Куломском районе", – отметили в Минэкономразвития.

Помимо этого построили и готовят к запуску блочно-модульные биотопливные котельные в поселке Вежью Койгородского района и селе Деревянск Усть-Куломского района.

Оборудование на котором производят топливные брикеты из опилок хвойных пород. Усть-Куломский район Коми, поселок Югыдъяг. Фото biotoprk.ru

ЧТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ

По информации "Коми тепловой компании", остальные 13 котельных не перевели на биотопливо.

"Поскольку при проведении закупок предприятие регулярно сталкивается с отсутствием поставщиков брикетов готовых работать на условиях Коми тепловой компании. Поэтому ряд аукционов объявляли несостоявшимися", – объяснили в Минэкономразвития.

ЗАЧЕМ ПЕРЕХОДЯТ НА БИОТОПЛИВО КОТЕЛЬНЫЕ В КОМИ

"Ключевыми мотивами для развития производства биотоплива и отходов древесины стало поручение Главы Коми Владимира Уйбы. Нужно обеспечить стабильность в сфере энергетической безопасности с использованием местных и возобновляемых источников топлива", – рассказали в ведомстве.

ЧТО СЕЙЧАС СДЕЛАНО, И КОГДА ПРОЕКТ ЗАВЕРШАТ

Минстрой Коми планирует перевести котельные "Коми тепловой компании" к 2023 году на биотопливо.

"Сейчас ищем варианты оплаты производителям биотоплива за продукцию, которую они поставляют на республиканские котельные", – объяснили в Минэкономразвития Коми.

ЧТО В КОМИ С ДРЕВЕСНЫМИ ОТХОДАМИ

"Важно эффективно использовать два миллиона тонн древесных отходов из лесного комплекса республики. Около 90% из них перерабатывается предприятиями ЛПК или сжигаются тепловыми электростанциями. Это не просто приводит к экологическим проблемам, которые сдерживают развитие лесопромышленных предприятий, но и влияет на прибыль предприятий переработчиков древесины", – отметили в Минэкономразвития Коми.

Древесные отходы на предприятии по производству пеллетов в селе Выльгорт. Фото biotoprk.ru

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА И УПОР НА БИОТОПЛИВО

"В Республике Коми производство топливных гранул и брикетов с каждым годом увеличивается и его рост с 2017 по 2020 год составил 465% с 14,7 тысяч тонн до 68,8 тысяч тонн в год", – отметили в Минэкономразвития.

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

Около 20 предприятий на территории Коми производят пеллеты и топливные брикеты на основе древесного сырья. По подсчету министерства, за 2021 год объём производства пеллет составил 70,6 тысяч тонн, а топливных брикетов – 14,3 тысяч тонн.

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ

По данным Минэкономразвития, производственные мощности позволяют производить более 60 тысяч тонн топливных брикетов и около 110 тысяч тонн пеллет в год.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БИОТОПЛИВА

"С 2021 года Коми возмещают часть фактических затрат в размере 30%, которые направили на создание, модернизацию и расширение производства пеллет и топливных брикетов, но не более 5 миллионов рублей. Отбор заявок проводит Минэкономразвития Коми. В 2021 году производителям биотоплива выделили субсидий на 12 миллионов рублей", – отметили в ведомстве.

ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

"Продолжим выдавать субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, которые направлены на создание, модернизацию и расширение производства пеллет и топливных брикетов. На это потратят 30 миллионов рублей", – сообщили в Минэкономразвития.

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