Котельные Коми переведут с угля на биотопливо: зачем это делают

Правительство Коми завершает разработку программы по переводу котельных с угля на биотопливо. Сейчас Минстрой Коми утвердил "дорожную карту" проекта. Власти хотят повысить использование биотоплива на котельных Коми тепловой компании. Журналист издания "Pro Город Сыктывкар" узнал, что уже сделали и зачем их переводят.

ЧТО СЕЙЧАС С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА

До 2022 года хотели перевести 20 котельных на биотопливо. Также собирались построить две новые блочно-модульные котельные в Койгородском и Усть-Куломском районах.

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"Перевели на биотопливо две котельные в Сыктывдинском районе, две котельные согласно карте и одна вне плана в Корткеросском районе, одна котельная в Прилузском районе, две котельные в Усть-Куломском районе", – отметили в Минэкономразвития.

Помимо этого построили и готовят к запуску блочно-модульные биотопливные котельные в поселке Вежью Койгородского района и селе Деревянск Усть-Куломского района.

Оборудование на котором производят топливные брикеты из опилок хвойных пород. Усть-Куломский район Коми, поселок Югыдъяг. Фото biotoprk.ru

ЧТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ

По информации "Коми тепловой компании", остальные 13 котельных не перевели на биотопливо.