Котельные Коми переведут с угля на биотопливо: зачем это делают

Правительство Коми завершает разработку программы по переводу котельных с угля на биотопливо. Сейчас Минстрой Коми утвердил "дорожную карту" проекта. Власти хотят повысить использование биотоплива на котельных Коми тепловой компании. Журналист издания "Pro Город Сыктывкар" узнал, что уже сделали и зачем их переводят.
ЧТО СЕЙЧАС С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА
До 2022 года хотели перевести 20 котельных на биотопливо. Также собирались построить две новые блочно-модульные котельные в Койгородском и Усть-Куломском районах.
УЖЕ СДЕЛАЛИ
"Перевели на биотопливо две котельные в Сыктывдинском районе, две котельные согласно карте и одна вне плана в Корткеросском районе, одна котельная в Прилузском районе, две котельные в Усть-Куломском районе", – отметили в Минэкономразвития.
Помимо этого построили и готовят к запуску блочно-модульные биотопливные котельные в поселке Вежью Койгородского района и селе Деревянск Усть-Куломского района.
Оборудование на котором производят топливные брикеты из опилок хвойных пород. Усть-Куломский район Коми, поселок Югыдъяг. Фото biotoprk.ru
ЧТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ
По информации "Коми тепловой компании", остальные 13 котельных не перевели на биотопливо.
"Поскольку при проведении закупок предприятие регулярно сталкивается с отсутствием поставщиков брикетов готовых работать на условиях Коми тепловой компании. Поэтому ряд аукционов объявляли несостоявшимися", – объяснили в Минэкономразвития.
ЗАЧЕМ ПЕРЕХОДЯТ НА БИОТОПЛИВО КОТЕЛЬНЫЕ В КОМИ
"Ключевыми мотивами для развития производства биотоплива и отходов древесины стало поручение Главы Коми Владимира Уйбы. Нужно обеспечить стабильность в сфере энергетической безопасности с использованием местных и возобновляемых источников топлива", – рассказали в ведомстве.
ЧТО СЕЙЧАС СДЕЛАНО, И КОГДА ПРОЕКТ ЗАВЕРШАТ
Минстрой Коми планирует перевести котельные "Коми тепловой компании" к 2023 году на биотопливо.
"Сейчас ищем варианты оплаты производителям биотоплива за продукцию, которую они поставляют на республиканские котельные", – объяснили в Минэкономразвития Коми.
ЧТО В КОМИ С ДРЕВЕСНЫМИ ОТХОДАМИ
"Важно эффективно использовать два миллиона тонн древесных отходов из лесного комплекса республики. Около 90% из них перерабатывается предприятиями ЛПК или сжигаются тепловыми электростанциями. Это не просто приводит к экологическим проблемам, которые сдерживают развитие лесопромышленных предприятий, но и влияет на прибыль предприятий переработчиков древесины", – отметили в Минэкономразвития Коми.
Древесные отходы на предприятии по производству пеллетов в селе Выльгорт. Фото biotoprk.ru
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА И УПОР НА БИОТОПЛИВО
"В Республике Коми производство топливных гранул и брикетов с каждым годом увеличивается и его рост с 2017 по 2020 год составил 465% с 14,7 тысяч тонн до 68,8 тысяч тонн в год", – отметили в Минэкономразвития.
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
Около 20 предприятий на территории Коми производят пеллеты и топливные брикеты на основе древесного сырья. По подсчету министерства, за 2021 год объём производства пеллет составил 70,6 тысяч тонн, а топливных брикетов – 14,3 тысяч тонн.
ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ
По данным Минэкономразвития, производственные мощности позволяют производить более 60 тысяч тонн топливных брикетов и около 110 тысяч тонн пеллет в год.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БИОТОПЛИВА
"С 2021 года Коми возмещают часть фактических затрат в размере 30%, которые направили на создание, модернизацию и расширение производства пеллет и топливных брикетов, но не более 5 миллионов рублей. Отбор заявок проводит Минэкономразвития Коми. В 2021 году производителям биотоплива выделили субсидий на 12 миллионов рублей", – отметили в ведомстве.
ПЛАНЫ НА 2022 ГОД
"Продолжим выдавать субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, которые направлены на создание, модернизацию и расширение производства пеллет и топливных брикетов. На это потратят 30 миллионов рублей", – сообщили в Минэкономразвития.