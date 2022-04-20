В Сыктывкаре зафиксировали первый в 2022 году случай нападения клеща

Первое нападение таежного клеща на человека в Сыктывкаре произошло 19 апреля. Подробности журналисту издания "Pro Город Сыктывкар" рассказала кандидат биологических наук, научный сотрудник Института биологии Коми научного центра Елена Панюкова. Она напомнила о том, как обезопасить себя от укуса этого паукообразного.

Елена Панюкова работает в Коми научном центре в отделе экологии животных Института биологии. Фото из личного архива.

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ НАПАДЕНИЯ В ЭТОМ ГОДУ

"Мы проводим учеты клещей в условиях стационара по улице Радиобиологическая с 2021 года. 19 апреля клещ напал на нашего сотрудника, но был удачно снят и не успел присосаться", – отметила Елена.

Динамика обращений укушенных клещами в Коми. По данным государственных докладов "О санитарно-эпидемиологической обстановке в Коми" за 1995-2021 годы.