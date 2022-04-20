В Сыктывкаре зафиксировали первый в 2022 году случай нападения клеща

Первое нападение таежного клеща на человека в Сыктывкаре произошло 19 апреля. Подробности журналисту издания "Pro Город Сыктывкар" рассказала кандидат биологических наук, научный сотрудник Института биологии Коми научного центра Елена Панюкова. Она напомнила о том, как обезопасить себя от укуса этого паукообразного.
Елена Панюкова работает в Коми научном центре в отделе экологии животных Института биологии. Фото из личного архива.
ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ НАПАДЕНИЯ В ЭТОМ ГОДУ
"Мы проводим учеты клещей в условиях стационара по улице Радиобиологическая с 2021 года. 19 апреля клещ напал на нашего сотрудника, но был удачно снят и не успел присосаться", – отметила Елена.
Динамика обращений укушенных клещами в Коми. По данным государственных докладов "О санитарно-эпидемиологической обстановке в Коми" за 1995-2021 годы.
"19 апреля нападение клеща на нашего коллегу произошло случайно, но это показатель скорых массовых укусов в городе", – считает Елена Панюкова.
Исследование ученых-биологов влияния факторов неживой природы на этапы развития клещей. Весна 2022 года. Фото Лады Третьяковой.
КАК ЧЕЛОВЕКУ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ НАПАДЕНИЯ
"Чтобы человеку обезопасить себя от клещей на даче, в лесу необходимо правильно одеваться. Используйте сапоги, платки на голову, костюм с плотно прилегающими манжетами на рукавах и штанинах при походах в лес. Материал для верхней одежды желательно использовать гладкий и "скользкий": плащевку, полиэстр и другие. В лесу необходимо часто осматривать себя на предмет ползущих вверх от сапог по одежде этих паукообразных", – рассказала Елена Панюкова.
Елена Панюкова в заповеднике "Нургуш" на участке Тулашор. 2021 год, Кировская область. Фото Анны Фатеевой.
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ УКУСА КЛЕЩА, И ГДЕ ПРЯЧУТСЯ КЛЕЩИ
"Укус клеща может быть безобидным, если клещ не заражен никакими инфекциями и очень опасным, если клещ инфицирован. В городе этих паукообразных можно встретить в парках, на заросших ивняком пустырях, в неухоженных дворах", – сообщила сотрудница Коми научного центра.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА
"Если человека все-таки укусил клещ, необходимо его извлечь, это хорошо делают в травмпунктах. Затем отнести на исследование на вирусы в Центр гигиены и эпидемиологии в Коми и ждать ответа. Если у вас обнаружили энцефалит или другие инфекции, то необходимо серьезное лечение", – объяснила Елена Панюкова.
КАК НАПАДАЮТ КЛЕЩИ И КАК ИХ ЛОВЯТ УЧЕНЫЕ
"Учетчик-исследователь использует специальные средства для отлова клещей: флаг и пропашник. Ежегодные места сборы клещей в Сыктывкаре и селе Палевицы Сыктывдинского района. Особенность этих паукообразных, что они долго ищут место для присасывания, поэтому совершайте самоосмотр каждые 15-30 минут. Но бывает, когда клещи наползают или падают на жертву с кустарников, высокой травы. Поэтому часто клещей снимают с открытых частей тела: рук, головы", – отметила ученый.
Учет клещей пропашником. Фото Анны Фатеевой.
КОГДА НУЖНО НАЧИНАТЬ ОБРАБОТКУ ОТ КЛЕЩЕЙ И КТО ЭТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
"Этот вопрос требует научного обоснования. Мы сейчас работает над определением точной даты. Уже выяснили, что расчетная дата начала обработок для этого года с 25 апреля. К 9 мая ожидается пик активности нападения клещей в парках, в лесах, на полянах возле рек. Противоклещевыми обработками занимаются специальные службы по заданию администрации населенных пунктов. Места проведения обработок также определяются специалистами этих служб по заданию администраций. Нужно понимать, что в южных районах Коми начать обрабатывать нужно раньше, чем в центральных районах региона", – объяснила кандидат биологических наук.