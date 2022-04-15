Почему сыктывкарцам приходят корректировки на тепло: отвечают эксперты

"Только в тех, где жильцы платят за отопление своей жилплощади и мест общего пользования по нормативу. Если же в объекте жилфонда установлен общедомовой счетчик, который фиксирует ежемесячное потребление теплоэнергии, да еще и в квартирах батареи оснащены индивидуальными приборами учета, то жильцы на протяжении всего года платят исключительно за те гигакаллории, которые тратят", – объяснила руководитель "ЖКХ Контроль" по Коми.

"Сама по себе корректировка платы за отопление в жилфонде законна. Она позволяет компаниям, которые обеспечивают многоквартирные дома теплом, выставлять каждой весной счета за недополученную плату по итогам минувшего года", – рассказала Дарья.

В апреле жители Коми получили квитанции с перерасчетом за отопление по итогам 2021 года. Это коснулось в том числе и Сыктывкара. Всего 307 многоквартирных домов столицы Коми получили суммы с корректировкой за тепло. Журналист издания "Pro Город Сыктывкар" совместно с эспертом Дарьей Шучалиной и специалистами Стройжилтехнадзора Коми выяснил, законны ли подобные корректировки, а также, можно ли от них отказаться.

"Там, где счетчиков нет, или они введены в эксплуатацию после запуска очередного отопительного сезона, компании по завершении календарного года пересчитывают: каким объемом отопление было подано, и насколько меньше, либо больше за него поступило оплаты от жильцов из расчетов по нормативу потребления", – сообщила Дарья Шучалина.

КОГДА СУММА БУДЕТ В ПОЛЬЗУ ЖИЛЬЦА

"Если по факту потребление оказалось больше, корректировка подразумевает доплату со стороны владельцев жилья. Если наоборот, потребление было меньшим, то корректировку они получают с минусом. То есть, не они должны исполнителю коммунальной услуги, а он – им. В таком случае компания оформляет перерасчет, то есть в следующем месяце жильцам потребуется платить меньше на сумму корректировки", – рассказала Дарья.

ПРИМЕР КОРРЕКТИРОВКИ

В 2021 году граждане платили за отопление равными платежами по рассчитанному среднемесячному объему тепловой энергии, которое дом потребил в 2020 году. Компания обязана в первом квартале 2022 года выполнить корректировки платы за отопление по общедомовым показаниям за 2021 год.

"Размер корректировки зависит от объема потребления тепловой энергии в 2021 году. При этом, корректировка может быть предъявлена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения платы за отопление", – отметили сотрудники Стройжилтехнадзора Коми.

КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ КОРРЕКТИРОВКУ НЕ НАЧИСЛЯЛИ

"Нужно, чтобы дом оборудовали общедомовым прибором учета тепловой энергии и приняли решение производить оплату по фактическим показаниям прибора только в отопительный период. Такое решение принимается на общем собрании собственников помещений дома. Протокол общего собрания с принятым решением должен быть направлен исполнителю коммунальной услуги по отоплению", – объяснили в Стройжилтехнадзоре Коми.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА НЕ СОГЛАСЕН С СУММОЙ КОРРЕКТИРОВКИ

"В таком случае жители дома обращаются к исполнителю коммунальной услуги по отоплению, который указан в квитанции. Он обязан провести проверку правильности начисленной корректировки по отоплению и по результатам проверки выдать потребителю документы, которые содержат правильно начисленные платежи", – рассказали в Стройжилтехнадзоре Коми.

КАКИЕ СРОКИ ПРОВЕРКИ

"Когда проведение проверки при обращении потребителя невозможно, то на нее есть не более одного месяц со дня обращения. Документы по результатам проверки предоставляются потребителю способом, который согласован с ним и исполнителем, в течение пяти рабочих дней после завершения такой проверки", – сообщили специалисты Стройжилтехнадзора.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА НЕДОВОЛЕН ОТВЕТОМ ИЛИ НЕ ПОЛУЧИЛ ЕГО В СРОК

"Можно обратиться в адрес органа жилищного надзора с письменным заявлением или заявлением в электронной форме, направленным через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства – www.dom.gosuslugi.ru", – посоветовали в Стройжилтехнадзоре.

БЫЛИ ЛИ ЖАЛОБЫ ОТ ЖИТЕЛЕЙ КОМИ НА НЕОБОСНОВАННЫЕ СУММЫ В КВИТАНЦИЯХ