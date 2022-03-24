Владимир Уйба предупредил о возможной вспышке ковида в Коми

Глава Коми рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе в совем новом видеообращении. Он заявил, что республика находится на пороге вспышки нового штамма.

Так, по словам руководителя региона, на 24 марта подтверждено еще 172 случая заболевания новой инфекцией. Днем ранее эта цифра составила 194 случая.

Сейчас первое место по заболеваемости коронавирусом снова занимает столица Коми. Дальше оказались Печора, Усть-Цильма, Сосногорск, Сысольский и Усть-Куломский районы. Ковидных коек занято 459.