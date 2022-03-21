Неизвестный мужчина поджег себя 21 марта прямо у Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. И. А. Куратова. "Pro Город" выяснил подробности.
Как сообщили изданию в следственном комитете Республики Коми, мужчина 1969 года рождения выжил, его госпитализировали. Следователи начали проверку по факту произошедшего.
Мужчина поджег себя в центре Сыктывкара: "Pro Город" выяснил подробности
- 15:30
- 16+
- Евгения Сычёва
Фото очевидца для «Pro Город Сыктывкар»
Неизвестный мужчина поджег себя 21 марта прямо у Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. И. А. Куратова. "Pro Город" выяснил подробности.
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