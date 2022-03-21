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Мужчина поджег себя в центре Сыктывкара: "Pro Город" выяснил подробности

Мужчина поджег себя в центре Сыктывкара: "Pro Город" выяснил подробностиФото очевидца для «Pro Город Сыктывкар»

Неизвестный мужчина поджег себя 21 марта прямо у Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. И. А. Куратова. "Pro Город" выяснил подробности. 

Как сообщили изданию в следственном комитете Республики Коми, мужчина 1969 года рождения выжил, его госпитализировали. Следователи начали проверку по факту произошедшего.

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