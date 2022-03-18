"Малахов меня ничем не удивил": певец из Сыктывкара попал на шоу "Привет, Андрей!"

29-летний уроженец Сыктывкара Петр Гладких стал участником ток-шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия-1". Программа выйдет в эфир 19 марта, но журналист "Pro Города" заранее узнал о том, как мужчина попал на легендарное шоу и, что его там поразило.
Петр Гладких сейчас занимается строительством и живет в Санкт-Петербурге, но до 2013 года жил в Сыктывкаре. Стал известным, благодаря исполнению песен под гитару в Tik-Toke. Именно там его заметили редакторы ток-шоу "Привет, Андрей!" и пригласили в программу.
ПОЕТ В РЕСТОРАНАХ И ПОКОРЯЕТ TIK-TOK
"Я выступаю в ресторанах как музыкант. Начинал в Сыктывкаре, затем в Питере. Полгода назад завел канал на Tik-Tok, и начал туда выкладывать видео моих песен под гитару. По жанру – армейские и шансон. Люди стали подписываться, и меня заметили редакторы программы. Никого страха и волнения перед эфиром не было", – заявил Петр.
Петр Гладких на сцене ресторана. Фото из личного архива.
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ПОНРАВИЛОСЬ
"Было классно и интересно, это что-то с чем-то. Все съемки в реальном времени, без всяких постановок и сценариев. Это был живой разговор, где нам задавали вопросы, или мы сами подключались к беседе", – вспомнил Петр Гладких.
ОБ АНДРЕЕ МАЛАХОВЕ
"Андрей Малахов меня особо ничем не удивил, обычный человек. Но в любом случае ощущения потрясающие: одно дело, когда видишь его по телевизору, а другое, когда он сидит прямо перед собой. Думаешь: "Вау! Он настоящий" (смеется – прим. ред.). Отдельно с ним не общался, поскольку у него нет времени. После нашей программы он пошел следующую записывать. Зато сфоткался с ним. Помимо Андрея Малахова я там увидел известного блогера Ратмира Александрова, певицу Ирину Ежову, актрису Наталью Антонову и группу "Рождество", – рассказал Петр.
Петр Гладких и Андрей Малахов. Фото из личного архива.
О ЛЮБВИ К БАРАБАШУ
"Петлюра (Юрий Барабаш – прим. ред.) мой кумир. Я люблю исполнять душевные песни, моей публике это нравится. В Tik-Tok во время эфиров в основном пою его песни. Например, "Темная вода" набрала более одного миллиона просмотров. После нее меня как раз заметили и позвали на федеральное шоу", – вспомнил мужчина.
ГДЕ СМОТРЕТЬ?
"Съемка проходила три недели назад. Выпуск выйдет 19 марта в 18:00 на канале "Россия-1", – сообщил Петр.
Петр Гладких с гитарой в руках. Фото из личного архива.
ПЕТР – САМОУЧКА, НАЧИНАЛ С ЦОЯ
"Увлечение музыкой появилось с самого детства. Я самоучка, как и два моих брата. Мы играли на гитарах, пели армейские песни, Цоя исполняли дома. Оттуда и любовь к гитаре. Когда уже все съехали, я остался дома один с гитарой от братьев и тогда научился играть. Кстати, гитару не сохранил, она была очень старая", – вспомнил мужчина.
Петр с гитарой играет в машине. Фото из личного архива.
О ХОББИ
"В детстве занимался акробатикой в Сыктывкаре, а сейчас времени хватает только на песни и работу", – сказал Петр.
ПО ПРОФЕССИИ ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК
"Я из Сыктывкара, жил в районе "больничного городка" на Маркова. В 2008 году окончил школу №35, затем поступил в "Индустриальный колледж" на Катаева. Там я получил профессию техника-электрика и ушел в армию. В 2013 году я вернулся в Сыктывкар на пару месяцев и решил переехать в Санкт-Петербург. Там сейчас занимаюсь строительством. Мы с напарником берем заказы и выполняем", – объяснил Петр.
Петр в армии. Фото из личного архива.