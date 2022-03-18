"Малахов меня ничем не удивил": певец из Сыктывкара попал на шоу "Привет, Андрей!"

29-летний уроженец Сыктывкара Петр Гладких стал участником ток-шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия-1". Программа выйдет в эфир 19 марта, но журналист "Pro Города" заранее узнал о том, как мужчина попал на легендарное шоу и, что его там поразило.

Петр Гладких сейчас занимается строительством и живет в Санкт-Петербурге, но до 2013 года жил в Сыктывкаре. Стал известным, благодаря исполнению песен под гитару в Tik-Toke. Именно там его заметили редакторы ток-шоу "Привет, Андрей!" и пригласили в программу.

ПОЕТ В РЕСТОРАНАХ И ПОКОРЯЕТ TIK-TOK

"Я выступаю в ресторанах как музыкант. Начинал в Сыктывкаре, затем в Питере. Полгода назад завел канал на Tik-Tok, и начал туда выкладывать видео моих песен под гитару. По жанру – армейские и шансон. Люди стали подписываться, и меня заметили редакторы программы. Никого страха и волнения перед эфиром не было", – заявил Петр.

Петр Гладких на сцене ресторана. Фото из личного архива.

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ПОНРАВИЛОСЬ