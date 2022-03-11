Экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру отказали в переводе на принудительные работы

Защита бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера обратилась с жалобой в Тверской областной суд. Адвокат попросил перепроверить решение, которым осужденному отказали в смягчении приговора.
Как сообщает "Комиинформ", защита пояснила, что Гайзер связь с родными и близкими не утратил, осуществляет ее путем почтовой переписки, телефонных переговоров, краткосрочных и длительных свиданий. Имеющийся у него иск погашает ежемесячно по мере возможности.
На момент подачи настоящего ходатайства, осужденный отбыл значительно более 1/2 срока наказания. Суд не согласился с позицией защиты, как и руководство колонии. По мнению УФСИН, удовлетворение ходатайства является преждевременным.
Суд указал, что вину в совершенном преступлении Гайзер не признал. Учитывая отношение осужденного к содеянному преступлению и наличие исковых обязательств в крупном размере, администрация учреждения характеризует осужденного посредственно, в связи с чем замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания в виде принудительных работ преждевременна.