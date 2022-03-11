Экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру отказали в переводе на принудительные работы

Защита бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера обратилась с жалобой в Тверской областной суд. Адвокат попросил перепроверить решение, которым осужденному отказали в смягчении приговора. Как сообщает "Комиинформ", защита пояснила, что Гайзер связь с родными и близкими не утратил, осуществляет ее путем почтовой переписки, телефонных переговоров, краткосрочных и длительных свиданий. Имеющийся у него иск погашает ежемесячно по мере возможности.

На момент подачи настоящего ходатайства, осужденный отбыл значительно более 1/2 срока наказания. Суд не согласился с позицией защиты, как и руководство колонии. По мнению УФСИН, удовлетворение ходатайства является преждевременным.