В Сыктывкаре с полок магазинов стремительно пропадает сахар

В нашу редакцию поступило сообщение, что с полок сыктывкарских магазинов стали стремительно пропадать мука, сахар, макароны и другие продукты первой необходимости. Журналист портала “Pro Город Сыктывкар” побывал в нескольких магазинах города и узнал, правдивы ли эти слухи.

Во всех магазинах наблюдается нехватка одного продукта — сахара, причем именно сахара в мешках. Почти в каждом осмотренном магазине его запасы полупустые или почти отсутствуют. Даже в крупных гипермаркетах “Лента” и “Окей” запасы сахара быстро исчезают, но сотрудники успеют их пополнять.

В “Магните” и “Пятерочке” наблюдается похожая ситуация с сахаром, однако там не сильно торопятся исправлять положение. По словам продавцов и администраторов магазинов, запасов сахара у них достаточно, просто его не успевают выкладывать.

– Спрос на сахар действительно вырос, люди закупают в большом количестве. Но запасов у нас предостаточно, – заявил продавец “Пятерочки”.

В остальном в магазинах все спокойно – на полках в изобилии есть подсолнечное масло, консервы и крупы. Хотя в одном из магазинов "Пятерочки" раскупили почти все дешевые макароны.

Напомним, что в России магазинам разрешили продавать один товар в одни руки, сообщает "РИА Новости". Это сделали для борьбы со спекулянтами.



Это ограничение уже ввели в "Пятерочке".