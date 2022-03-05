Коми готова принять больше 500 беженцев из ДНР и ЛНР

В правительстве Коми прошло заседание по вопросу прибытия и размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.
Министр экономического развития и промышленности региона Эльмира Ахмеева рассказала, что в республику уже прибыли 18 человек, они обустроились у своих родственников в Воркуте, Ухте, Сыктывкаре, Печоре, Усть-Вымском и Сыктывдинском районах.
"Наша с вами общая задача – оказать им всю возможную помощь, связанную с размещением, медицинским обслуживанием, устройством в образовательные организации, трудоустройством, обеспечением предметами первой необходимости и решением других текущих вопросов", – подчеркнула Э. Ахмеева.
Республика готова принять более полутысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик. Для этого на базе четырех учреждений уже проведена работа по подготовке пунктов временного пребывания. Так, детский оздоровительно-образовательный центр "Гренада" в деревне Парчег Сыктывдинского района готов принять 130 человек, санаторий "Лозым" в селе Пажга – 200 человек. Если прибывающих из ДНР и ЛНР в Республику Коми окажется больше, то пункты временного пребывания откроются на базе детского санатория Кедр" в Сосногорске и базе отдыха "Крохаль" в Ухте – они смогут разместить еще по 100 человек.
По информации регионального Минздрава, медицинская помощь прибывающим в Парчег и Пажгу будет оказываться специалистами Сыктывдинской ЦРБ. Первичный медицинский осмотр и экспресс-тестирование на наличие COVID-19 будут организованы уже в поезде, на котором прибудут беженцы, на железнодорожной станции Микунь. Более тщательное медицинское обследование будет проводиться уже по прибытию в пункты временного пребывания.
На местах пребывания будут ежедневно работать сотрудники миграционной службы, а обеспечивать охрану будут сотрудники полиции. Также граждан по прибытию обеспечат питанием, необходимыми гигиеническими принадлежностями, одеждой, сотовой связью по льготным тарифам и интернетом. Для взрослых и детей будут организованы культурно-досуговые и спортивные мероприятия.
По телефону +7 (912) 861-39-01 жители ДНР и ЛНР, которые приехали в Коми, могут обратиться по вопросам оказания необходимой помощи. Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 19:00.