В Сыктывкар прибывают первые беженцы из ДНР и ЛНР

14 граждан Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Коми из Донецка, Докучаевска, Стаханова и Алчевска. Сейчас они находятся в Воркуте.
Они получат всю необходимую помощь, в том числе медицинскую и помощь в трудоустройстве. Несовершеннолетних жителей ДНР и ЛНР устроят в образовательные учреждения.
Для них также организуют пунктывременного размещения в детском оздоровительно-образовательном центре «Гренада», который находится в деревне Парчег Сыктывдинского района, а также в санатории «Лозым» в селе Пажга. Организован сбор гуманитарной помощи и для эвакуированных в Ростовскую область жителей ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин поручил выплатить единовременно 10 тысяч рублей каждому беженцу из ДНР и ЛНР, деньги будут задействованы из резервного фонда правительства Российской Федерации.
В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми начала работу «горячая линия» для прибывающих в Коми граждан из Донецкой и Луганской народных республик.
По телефону +7 (912) 861-39-01 жители ДНР и ЛНР, которые приехали в Коми, могут обратиться по вопросам оказания необходимой помощи. Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 19:00.
По телефону горячей линии Минтрудсоц Коми можно проконсультироваться по вопросам получения единовременной выплаты, тёплых вещей и предметов первой необходимости, оставить заявку на оказание психологической помощи.