В Сыктывкар прибывают первые беженцы из ДНР и ЛНР

14 граждан Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Коми из Донецка, Докучаевска, Стаханова и Алчевска. Сейчас они находятся в Воркуте.

Они получат всю необходимую помощь, в том числе медицинскую и помощь в трудоустройстве. Несовершеннолетних жителей ДНР и ЛНР устроят в образовательные учреждения.