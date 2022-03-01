Синоптики рассказали, каким будет первый месяц весны в Коми

В марте жителей Коми ждут и теплые деньки и похолодания. Подробнее о погоде в первый месяц весны рассказали в региональном ЦГМС.
В марте месячная сумма осадков составит 90-130% от средних многолетних значений (норма 23-35 мм, в районах Предуралья 36-40 мм). Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, в северо-восточных — на 1...2°С ниже (норма: в южных районах -7...-9°С, в северных -11...-16°С).
Велика вероятность, что в течение первой половины марта погодные условия в нашем регионе будут формироваться в основном под влиянием антициклонических воздействий, в течение второй — под чередующимся влиянием антициклонических воздействий и восточных и южных периферий североатлантических циклонов.
В связи с этим в первой половине месяца прогнозируется относительно устойчивая погода с температурным фоном близким к климатической норме и ниже неё. Во второй половине ожидается неустойчивый, часто меняющийся характер погодных условий.
Температурный фон при этом также предполагается неустойчивый — на фоне теплой относительно нормы погоды будут происходить непродолжительные, но значительные похолодания.