Стоит ли покупать квартиру сейчас: рассказали сыктывкарские эксперты по недвижимости

Ставки по ипотеке растут: 28 февраля ВТБ повысил ставку на 4 пункта с 11,3% до 15,3%, а 1 марта Сбербанк увеличил ставку до 18,6%. Представители сыктывкарских компаний недвижимости и риелторы рассказали журналисту «Pro Город Сыктывкар», что сейчас в столице Коми происходит с недвижимостью, а также выгодно ли сегодня покупать и продавать квартиры.
Ирина Сыщук, руководитель отдела продаж агенства недвижимости в Сыктывкаре
Ирина Сыщук. Фото из личного архива.
«За последнюю неделю февраля спрос на жилье вырос в среднем на 10-15%, включая загородную недвижимость: дома, дачи и земельные участки. Сейчас люди стараются сохранить свои сбережения, так как квадратные метры – самая твердая валюта. Кроме этого ставки по кредитам растут. Уже в понедельник часть банков подняли ставки на вторичное жилье до 16% и сократили срок действия кредитных решений до 30 дней. То есть у покупателей почти не осталось времени для того, чтобы воспользоваться одобренной ипотекой с выгодными ставками. Это обстоятельство тоже стимулирует повышенный спрос на недвижимость. Так что сейчас самое время покупать и продавать, так как во время повышенного спроса у продавцов есть возможность устанавливать хорошие цены на свои объекты», – посоветовала Ирина.
«Есть мнение, что после повышения ставок по кредитам, покупательская способность немного снизится, что может привести к временному снижению средней стоимости квадратного метра готового жилья. Но в течение полугода цены стабилизируются, а ставки по кредитам вернутся к средним значениям», – рассказала Ирина.
В одной из компаний, которая занимается строительством домов в Сыктывкаре прокомментировали рост ставок на ипотеку:
«Покупка квартиры – это всегда надёжное вложение сбережений, особенно если выбирать качественный продукт. И многие продолжают пользоваться этой возможностью. Сейчас действуют программы льготной и семейной ипотеки, которые распространяются именно на жильё в новострое. Здесь ставки субсидируются государством и составляют от 4,5% до 6,5 % годовых. Вызывает беспокойство перспектива остановки их действия», – рассказал представитель компании.
В компании утверждают, что еще преждевременно говорить о конкретных изменениях на рынке недвижимости.
«Как сложившаяся экономическая ситуация скажется на рынке недвижимости Сыктывкара в дальнейшем, прогнозировать сложно, так как ситуация ещё не стабилизировалась. Но с уверенностью можно сказать, что, если будет так продолжаться, цены на недвижимость будут расти, так как материалы уже подорожали на 10-15%», – сообщили в компании.
Елена Туисова, специалист компании недвижимости
Елена Туисова. Фото из личного архива.
«15% – это еще цветочки. Сейчас прочитала новости рынка, экспертов послушала – 28 февраля Центральный банк поднял ключевую ставку до 20%. Месяц назад они ее увеличивали до 12%, сегодня она и в среднем столько и составляет», – рассказала Елена.
«Ожидается небольшое увеличение спроса на недвижимость, так как люди, у которых есть наличка, будут вкладывать деньги в квартиры. А дальше спрос упадет в 5, а то и в 10 раз, поскольку ипотека подорожает, а 80% сделок у нас связаны именно с ипотекой», – сообщила «Pro Городу» Елена.