Стоит ли покупать квартиру сейчас: рассказали сыктывкарские эксперты по недвижимости

Ставки по ипотеке растут: 28 февраля ВТБ повысил ставку на 4 пункта с 11,3% до 15,3%, а 1 марта Сбербанк увеличил ставку до 18,6%. Представители сыктывкарских компаний недвижимости и риелторы рассказали журналисту «Pro Город Сыктывкар», что сейчас в столице Коми происходит с недвижимостью, а также выгодно ли сегодня покупать и продавать квартиры.

Ирина Сыщук, руководитель отдела продаж агенства недвижимости в Сыктывкаре

Ирина Сыщук. Фото из личного архива.

«За последнюю неделю февраля спрос на жилье вырос в среднем на 10-15%, включая загородную недвижимость: дома, дачи и земельные участки. Сейчас люди стараются сохранить свои сбережения, так как квадратные метры – самая твердая валюта. Кроме этого ставки по кредитам растут. Уже в понедельник часть банков подняли ставки на вторичное жилье до 16% и сократили срок действия кредитных решений до 30 дней. То есть у покупателей почти не осталось времени для того, чтобы воспользоваться одобренной ипотекой с выгодными ставками. Это обстоятельство тоже стимулирует повышенный спрос на недвижимость. Так что сейчас самое время покупать и продавать, так как во время повышенного спроса у продавцов есть возможность устанавливать хорошие цены на свои объекты», – посоветовала Ирина.