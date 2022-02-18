Депутат Госсовета Коми попросил Владимира Уйбу покинуть свой пост

Политик также напомнил, что одна из главных обязанностей руководителя региона — это формирование правительства, и отметил, что для выражения недоверия уже может собрать не менее десяти подписей депутатов.

«Сегодня исполняется ровно месяц, как Владимир Уйба отправил в отставку предыдущее правительство, однако до сих пор кандидатур [на главные должности в кабинете] нет», — отметил Воробьёв.

Напомним, что для того, чтобы выразить недоверие, у парламента должно быть три основания, включая ненадлежащее исполнение обязанностей. Принять решение должны не менее двух третей от общего числа депутатов, на сегодня это не менее 20 из 30 депутатов Госсовета Коми.