Депутат Госсовета Коми попросил Владимира Уйбу покинуть свой пост

Депутат Госсовета Виктор Воробьёв выступил на заседании парламента 17 февраля с призывом выразить недоверие главе Коми Владимиру Уйбе.
Основной причиной этому, по словам депутата, стало отсутствие полноценно сформированного правительства.
«Сегодня исполняется ровно месяц, как Владимир Уйба отправил в отставку предыдущее правительство, однако до сих пор кандидатур [на главные должности в кабинете] нет», — отметил Воробьёв.
Политик также напомнил, что одна из главных обязанностей руководителя региона — это формирование правительства, и отметил, что для выражения недоверия уже может собрать не менее десяти подписей депутатов.
«Это – вопрос времени. Но, Владимир Викторович, давайте не будем ждать! Уйдите самостоятельно!» — призвал Виктор Воробьёв.
Примечательно, что к моменту демарша Владимир Уйба уже покинул сессию.