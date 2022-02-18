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Депутат Госсовета Коми попросил Владимира Уйбу покинуть свой пост

Депутат Госсовета Коми попросил Владимира Уйбу покинуть свой постИз архива «Pro Город Сыктывкар»

Депутат Госсовета Виктор Воробьёв выступил на заседании парламента 17 февраля с призывом выразить недоверие главе Коми Владимиру Уйбе.

Основной причиной этому, по словам депутата, стало отсутствие полноценно сформированного правительства. 

«Сегодня исполняется ровно месяц, как Владимир Уйба отправил в отставку предыдущее правительство, однако до сих пор кандидатур [на главные должности в кабинете] нет»— отметил Воробьёв.

Политик также напомнил, что одна из главных обязанностей руководителя региона — это формирование правительства, и отметил, что для выражения недоверия уже может собрать не менее десяти подписей депутатов.

«Это – вопрос времени. Но, Владимир Викторович, давайте не будем ждать! Уйдите самостоятельно!» — призвал Виктор Воробьёв.

Примечательно, что к моменту демарша Владимир Уйба уже покинул сессию.

Напомним, что для того, чтобы выразить недоверие, у парламента должно быть три основания, включая ненадлежащее исполнение обязанностей. Принять решение должны не менее двух третей от общего числа депутатов, на сегодня это не менее 20 из 30 депутатов Госсовета Коми.

 

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