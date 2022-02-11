«Кто еще думает, прививаться или нет, приходите»: Владимир Уйба обратился к жителям Коми

Глава Коми выступил с видеообращением к жителям региона. Он рассказал о резко ухудшающейся эпидобстановке. По его словам, сегодня в регионе снова превышен максимум - 2 167 заболевших в сутки - это очень много, все медицинские службы региона работают на пределе.
- Мы делаем все возможное, чтобы максимально снизить уровень заболеваемости, но омикрон настолько контагиозен, что любой человек, который пришел в коллектив в состоянии предзаболевания и пробыл там хотя бы час, заражает остальных, все будут подвержены заболеванию. Города у нас "полыхают", рост заболеваемости отмечается во всех муниципалитетах, - отметил Владимир Уйба.
Глава региона также рассказал, что из числа более 2 тысяч заболевших привитыми оказались менее 10% - 201 человек. При этом 165 из них переносят заболевание легко.
- 80 коек мы развернули дополнительно, всего у нас ковидных коек 2 287, занято 1 809. Полностью вакцинацию завершили 415 294 человека, ревакцинацию - 79 012 человек. Остаток вакцины большой - 129 тысяч доз. Все, кто еще думает, прививаться или нет, приходите, - призвал глава Коми.