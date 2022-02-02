В указ главы Коми о введении режима повышенной готовности внесли изменения

Так, согласно изменениям, сократился срок обязательной изоляции вахтовых работников. Организациям, применяющим вахтовый метод работы, предписано при наличии у работника отрицательных результатов ПЦР-тестов и при отсутствии у него антител IgG осуществлять его обязательную изоляцию на 7 дней (ранее этот срок составлял 14 дней).

В соответствии с российскими нормами изменился интервал тестирования на COVID-19 для сотрудников организаций с круглосуточным пребыванием детей. Министерству здравоохранения Республики Коми предписано обеспечить проведение их двукратного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР с интервалом 7 дней (ранее — с интервалом 14 дней).

Также изменены нормы Указа для посещения санаторно-курортных учреждений. Теперь при заезде отдыхающие должны предоставить справку об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по COVID-19, - в течение предшествующих 7 дней (ранее — в течение 14 дней).