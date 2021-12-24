Энергетики попросили у главы Коми и полпреда СЗФО уволить своего начальника

Энергетики из компании “Комиэнерго” написали открытое письмо, в котором просят уволить своего руководителя из-за неэффективной работы. В своем открытом письме работники предприятия заявили, что отказываются работать под руководством директора филиала - Царегородцевым Александром Геннадьевичем - по следующим причинам:

вынуждение к сокращению или увольнению специалистов предприятия;

сокращение работников предприятий отдаленных районов;

работа персонала подменена ежедневными совещаниями с утра до позднего вечера и бесконечными планерками;

моральное давление и критика;

принуждение к вакцинации от Covid-19;

принуждение к работам и ликвидациям аварий в других регионах; Как заявляют в своем письме специалисты предприятия, эти действия ставят под угрозу электроснабжение всей Республики Коми, приведут к росту аварийных ситуаций и перебоев с электричеством и отоплением.