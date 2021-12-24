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Энергетики попросили у главы Коми и полпреда СЗФО уволить своего начальника

Энергетики попросили у главы Коми и полпреда СЗФО уволить своего начальникаАлександр Царегородцев. Фото с сайта new-variant.ru

Энергетики из компании “Комиэнерго” написали открытое письмо, в котором просят уволить своего руководителя из-за неэффективной работы. 

В своем открытом письме работники предприятия заявили, что отказываются работать под руководством директора филиала - Царегородцевым Александром Геннадьевичем - по следующим причинам:

  • вынуждение к сокращению или увольнению специалистов предприятия;
  • сокращение работников предприятий отдаленных районов;
  • работа персонала подменена ежедневными совещаниями с утра до позднего вечера и бесконечными планерками;
  • моральное давление и критика;
  • принуждение к вакцинации от Covid-19;
  • принуждение к работам и ликвидациям аварий в других регионах;

Как заявляют в своем письме специалисты предприятия, эти действия ставят под угрозу электроснабжение всей Республики Коми, приведут к росту аварийных ситуаций и перебоев с электричеством и отоплением.

Письмо отправили главе Коми, полпреду в СЗФО Александру Гуцану, депутату Госдумы Олегу Михайлову, министру энергетики РФ Николаю Шульгинову и другим. Сообщается, что под текстом письма подписалось более 500 сотрудников предприятия. 

В телеграм-канале KomiLeaks появилась информация о том, что в ПАО “Россети Северо-Запад” проводится служебная проверка по фактам, изложенным в открытом письме. 

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