Энергетики попросили у главы Коми и полпреда СЗФО уволить своего начальника

Энергетики из компании “Комиэнерго” написали открытое письмо, в котором просят уволить своего руководителя из-за неэффективной работы.
В своем открытом письме работники предприятия заявили, что отказываются работать под руководством директора филиала - Царегородцевым Александром Геннадьевичем - по следующим причинам:
- вынуждение к сокращению или увольнению специалистов предприятия;
- сокращение работников предприятий отдаленных районов;
- работа персонала подменена ежедневными совещаниями с утра до позднего вечера и бесконечными планерками;
- моральное давление и критика;
- принуждение к вакцинации от Covid-19;
- принуждение к работам и ликвидациям аварий в других регионах;
Как заявляют в своем письме специалисты предприятия, эти действия ставят под угрозу электроснабжение всей Республики Коми, приведут к росту аварийных ситуаций и перебоев с электричеством и отоплением.
Письмо отправили главе Коми, полпреду в СЗФО Александру Гуцану, депутату Госдумы Олегу Михайлову, министру энергетики РФ Николаю Шульгинову и другим. Сообщается, что под текстом письма подписалось более 500 сотрудников предприятия.