Повар из Сыктывкара появится в шоу «Адская кухня» Константина Ивлева

В проекте на телеканале «Пятница!» примет участие 27-летний Андрей Киячик из Сыктывкара. Андрей работает шеф-поваром в гастро-пабе. Парень хочет победить, чтобы доказать: в маленьких городах тоже есть достойная гастрономия.

Вместе с поваром из Сыктывкара за победу сразятся еще 5 поваров из разных регионов страны. Они пройдут три испытания. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд. Он получит шанс попасть на «Адскую кухню» Константина Ивлева.