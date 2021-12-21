Повар из Сыктывкара появится в шоу «Адская кухня» Константина Ивлева

В проекте на телеканале «Пятница!» примет участие 27-летний Андрей Киячик из Сыктывкара. Андрей работает шеф-поваром в гастро-пабе. Парень хочет победить, чтобы доказать: в маленьких городах тоже есть достойная гастрономия.
Вместе с поваром из Сыктывкара за победу сразятся еще 5 поваров из разных регионов страны. Они пройдут три испытания. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд. Он получит шанс попасть на «Адскую кухню» Константина Ивлева.
- К нам приходят и показывают фееричные результаты. У меня от этого мурашки. Гордо понимать, что есть порох в пороховницах! Русская земля и кухня обладают такими мастерами, которые подрастут и покажут, как говорится, кузькину мать всему миру, - сказал Константин Ивлев.
Помогать Ивлеву оценивать блюда поваров будут звездные дегустаторы: Ольга Бузова, Анна Седокова, Анатолий Цой, Дмитрий Дюжев, Наталья Медведева и другие.