Сыктывкарские студенты украли новогоднюю лису

В Сыктывкаре сотрудниками патрульно-постовой службы задержаны подозреваемые в хищении новогодней инсталляции, сообщает пресс-служба МВД по Коми. В дежурную часть УМВД России по городу Сыктывкару обратились представители жилищной организации по факту хищения интерьерной инсталляции, установленной у административного здания по улице Морозова.

Декоративное новогоднее светящееся украшение в форме лисы пропало в ночное время. Стоимость похищенного составила порядка 13 тысяч рублей.