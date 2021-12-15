Сыктывкарские студенты украли новогоднюю лису

В Сыктывкаре сотрудниками патрульно-постовой службы задержаны подозреваемые в хищении новогодней инсталляции, сообщает пресс-служба МВД по Коми.
В дежурную часть УМВД России по городу Сыктывкару обратились представители жилищной организации по факту хищения интерьерной инсталляции, установленной у административного здания по улице Морозова.
Декоративное новогоднее светящееся украшение в форме лисы пропало в ночное время. Стоимость похищенного составила порядка 13 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личности подозреваемых. Злоумышленниками оказались двое студентов столичного техникума.
Сотрудники ППС задержали похитителей по месту проживания и доставили в отдел полиции для разбирательства. Новогодняя инсталляция изъята.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", ч.2, ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража группой лиц по предварительному сговору".
Расследование продолжается.