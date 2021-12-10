Глава Коми выразил соболезнования в связи с кончиной Нины Рочевой

8 января скончалась спортсменка Нина Рочева. Глава Коми Владимир Уйба выразил соболезнования в связи с ее кончиной.

Призёр зимних Олимпийских игр 1980 года, чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Нина Петровна Рочева скончалась на 74 году жизни.