Глава Коми выразил соболезнования в связи с кончиной Нины Рочевой

8 января скончалась спортсменка Нина Рочева. Глава Коми Владимир Уйба выразил соболезнования в связи с ее кончиной.
Призёр зимних Олимпийских игр 1980 года, чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Нина Петровна Рочева скончалась на 74 году жизни.
- Республика Коми понесла невосполнимую утрату. На 74-ом году ушла из жизни выдающаяся спортсменка, чемпионка мира, призер Олимпийских игр Нина Петровна Рочева. Талантливая лыжница, целеустремленный человек, поразительной работоспособности и энергии, она многое сделала для развития лыжного спорта. Вместе с супругом Василием Павловичем Рочевым воспитала прекрасных детей, добившихся высоких результатов в лыжных гонках. Выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Нины Петровны Рочевой. Разделяю с вами боль потери, - заявил глава Коми.