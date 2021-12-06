Глава Коми рассказал, что такое «закон о патронате»

Глава Коми Владимир Уйба рассказал жителям республики, что такое «закон о патронате». Об этом он поведал в своем видеообращении.

«Закон о патронате» повзолит людям, нуждающиеся в постоянном уходе, получать его не от сотрудников соцслужб, а со стороны трудоспособных людей. Это могут быть знакомые или соседи. При этом люди остаются дома, и им не нужно переезжать в интернат.