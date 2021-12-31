Как будут работать медицинские организации Коми в праздники: полный список

Пока жители республики готовятся встречать главный зимний праздник, врачи, средний и младший медицинский персонал уже знают, что проведут свой праздник на рабочем месте. Подробный график работы доступен на сайте Министерства здравоохранения Республики Коми: https://vk.cc/c9JdfH

Во время праздников будет организованно круглосуточное дежурство руководящего состава учреждений, усилена работа травмпунктов и дежурной службы скорой медицинской помощи.