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Как будут работать медицинские организации Коми в праздники: полный список

Как будут работать медицинские организации Коми в праздники: полный списокФото из архива pg11.ru

Пока жители республики готовятся встречать главный зимний праздник, врачи, средний и младший медицинский персонал уже знают, что проведут свой праздник на рабочем месте.

Подробный график работы доступен на сайте Министерства здравоохранения Республики Коми: https://vk.cc/c9JdfH

Во время праздников будет организованно круглосуточное дежурство руководящего состава учреждений, усилена работа травмпунктов и дежурной службы скорой медицинской помощи.

Со стороны Министерства будет осуществлен контроль за соблюдением всех необходимых требований.

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