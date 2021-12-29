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"Мы призываем Уйбу!": актеры ждали главу Коми на 20-градусном морозе у Нацбиблиотеки

"Мы призываем Уйбу!": актеры ждали главу Коми на 20-градусном морозе у НацбиблиотекиФото: Виктор Конюхов

29 декабря состоялось долгожданное открытие Национальной библиотеки Коми. Но мероприятие не обошлось без курьезов: журналисты, депутаты и работники библиотеки ждали прибытия главы Коми около часа. "Про Город" публикует репортаж с мероприятия. 

Открытие должно было начаться в 12.00. В помещении уже были актеры театра, одетые в костюмы царской России. И в воздухе царила атмосфера волнения и торжественности, однако открытие библиотеки так и не начиналось. Стало понятно: все ждут главное лицо этого мероприятия - Владимира Уйбу.    

После 40 минут одному из организаторов мероприятия поступила информация о том, что глава Коми выехал. Актеры театра вышли на улицу встречать его. Но глава все никак не приезжал, а ребята уже начали мерзнуть. Благо, актеры с творческим подходом подошли к ситуации и начали танцевать, петь, махать прохожим. Благодаря им сохранилась общая атмосфера праздника. 

Впрочем, у ребят в какой-то момент начали сдавать нервы и один из выступающих произнес “Мы призываем Уйбу!” и все продолжили танцевать.

Около 13.00 глава Коми приехал к зданию национальной библиотеки, где его торжественно встретили.

Владимир Уйба произнес торжественную речь и пожелал, чтобы "книга никогда не уступила компьютеру, а знания оставались в голове, а не в “Википедии".   

После реставрации библиотека стала выглядеть значительно лучше и комфортнее. При этом при реновации сохранили характерный стиль архитектуры здания. 

Новые пространства стали больше, комфортнее, светлее, а книжные полки - интереснее.

На открытии заявили, что некоторые помещения все еще ремонтируют. Однако эти работы планируют закончить в ближайшее время. 

Напомним, что на реставрацию библиотеки потратили 114 193 129 рублей. У здания отремонтировали фасад и кровлю, обустроили прилегающую территорию. Теперь хранилище знаний может вместить в себя до миллиона экземпляров книг благодаря новым рельсовым стеллажам. Также появились "умные полки", которые позволят быстро брать и сдавать книги. 

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