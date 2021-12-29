"Мы призываем Уйбу!": актеры ждали главу Коми на 20-градусном морозе у Нацбиблиотеки

29 декабря состоялось долгожданное открытие Национальной библиотеки Коми. Но мероприятие не обошлось без курьезов: журналисты, депутаты и работники библиотеки ждали прибытия главы Коми около часа. "Про Город" публикует репортаж с мероприятия.

Открытие должно было начаться в 12.00. В помещении уже были актеры театра, одетые в костюмы царской России. И в воздухе царила атмосфера волнения и торжественности, однако открытие библиотеки так и не начиналось. Стало понятно: все ждут главное лицо этого мероприятия - Владимира Уйбу.

После 40 минут одному из организаторов мероприятия поступила информация о том, что глава Коми выехал. Актеры театра вышли на улицу встречать его. Но глава все никак не приезжал, а ребята уже начали мерзнуть. Благо, актеры с творческим подходом подошли к ситуации и начали танцевать, петь, махать прохожим. Благодаря им сохранилась общая атмосфера праздника.