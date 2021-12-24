Владимир Уйба предложил Путину построить в Коми университетский кампус

Во время заседания Госсовета по науке и Совета по науке и образованию Владимир Путин отметил что в горизонте десятилетия в России возведут не менее 25 университетских кампусов, в которых будут все условия для учебы, исследований и научной деятельности, пишет РИА Новости.
Владимир Уйба предложил построить один из 25 этих кампусов в Республике Коми:
– У нас есть опорный вуз. Очень хороший, мощный. С большим количеством и наших молодых ребят-ученых... Если бы мы получили такой подарок - один из 25 кампусов университетский, я уверен, что это был бы и магнит, и среда для молодых ученых для того, чтобы они здесь оставались, работали именно на крайнем севере. Для нас это было бы огромным стимулом и для молодых ученых. Прошу поддержать, Владимир Владимирович, – сказал глава Коми.
Путин ответил, что предложение рассмотрят.