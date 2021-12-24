Владимир Уйба предложил Путину построить в Коми университетский кампус

Во время заседания Госсовета по науке и Совета по науке и образованию Владимир Путин отметил что в горизонте десятилетия в России возведут не менее 25 университетских кампусов, в которых будут все условия для учебы, исследований и научной деятельности, пишет РИА Новости.

Владимир Уйба предложил построить один из 25 этих кампусов в Республике Коми: