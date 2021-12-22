Владимир Уйба: проведение чемпионата мира по бенди в Сыктывкаре встаёт под угрозу

Владимир Уйба сообщил о том, что эпидемиологическая ситуация в регионе ставит под сомнение проведение в Коми чемпионата мира по бенди. Об этом он рассказал во время своего видеообращения.

Как оказалось, техническая подготовка - не единственный критерий:

- Мы сегодня проводили совещание, в том числе по подготовке к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в марте - апреле в Сыктывкаре. Есть одно "но". Мы будем писать в федеральный штаб, что технически готовы к проведению чемпионата. Но оценивать республику будут не только по готовности персонала, Республиканского стадиона, безопасности, но, в первую очередь, по безопасности санитарно-эпидемиологической. А мы проваливаемся, не успеваем достичь 80% вакцинации. Поэтому при полной технической готовности может встать вопрос по уровню вакцинации, - предупредил Уйба.