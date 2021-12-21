Владимир Уйба раскритиковал города Коми из-за проблем с ЖКХ зимой

Накануне, 20 декабря, прошло оперативное совещание главы Коми с членами регионального правительства. Во время встречи обсуждались и внеплановые ремонтные работы, из-за которых 16 и 17 декабря в жилых домах и социальных объектах Сыктывкара пришлось ограничить подачу тепла и горячей воды.
Когда происходит отключение тепла в морозы, когда вместе со взрослыми страдают дети – это самая настоящая халатность, – заявил Владимир Уйба.
Он выразил недовольство в отношении сразу нескольких руководителей муниципалитета.
Кто и какие отчеты направлял в правительственный штаб, нам предстоит ещё разобраться. Каждому руководителю администрации муниципального образования, поселения будет дана соответствующая оценка.
Также Владимир Уйба поручил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми Игорю Кузьмичеву и мэру Сыктывкара Наталье Хозяиновой совместно с ПАО «Т Плюс» с привлечением Ростехнадзора провести анализ причин нарушения графика производства работ по ремонту ветхих сетей в Сыктывкаре на проблемном участке.