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Владимир Уйба раскритиковал города Коми из-за проблем с ЖКХ зимой

Владимир Уйба раскритиковал города Коми из-за проблем с ЖКХ зимойФото Правительства региона

Накануне, 20 декабря, прошло оперативное совещание главы Коми с членами регионального правительства. Во время встречи обсуждались и внеплановые ремонтные работы, из-за которых 16 и 17 декабря в жилых домах и социальных объектах Сыктывкара пришлось ограничить подачу тепла и горячей воды.

Когда происходит отключение тепла в морозы, когда вместе со взрослыми страдают дети – это самая настоящая халатность, – заявил Владимир Уйба.

Он выразил недовольство в отношении сразу нескольких руководителей муниципалитета. 

Кто и какие отчеты направлял в правительственный штаб, нам предстоит ещё разобраться. Каждому руководителю администрации муниципального образования, поселения будет дана соответствующая оценка.

Также Владимир Уйба поручил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми Игорю Кузьмичеву и мэру Сыктывкара Наталье Хозяиновой совместно с ПАО «Т Плюс» с привлечением Ростехнадзора провести анализ причин нарушения графика производства работ по ремонту ветхих сетей в Сыктывкаре на проблемном участке.

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