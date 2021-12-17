В указ главы Коми о введении режима повышенной готовности внесены очередные изменения

Сертификат вакцинированных либо перенесших COVID-19, который требуется для посещения культурных, спортивных мероприятий, заведений общепита и гостиниц, будет действовать не 6 месяцев, а год.

Не имеющим сертификата о вакцинации либо перенесении новой коронавирусной инфекции для посещения вышеуказанных предприятий, организаций, учреждений необходимо будет предъявлять отрицательный результат ПЦР-тестирования на выявление COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов до начала мероприятия (ранее требовался отрицательный результат теста, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия).

Такое же требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, выполненного не более чем за 48 часов до начала мероприятия, применяется для участников спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, а также для сопровождающих их лиц.