Владимир Уйба ответит на вопросы жителей республики на прямой линии

Владимир Уйба ответит на вопросы жителей республики в формате прямой линии, сообщает пресс-служба главы Коми. Прямой эфир начнется 30 ноября в 12:00.

Прямую линию будут транслировать телеканалы "Юрган" и "Известия Сыктывкар". Трансляция будет идти в группе телеканала "Юрган" и группе "Республика Коми" в социальной сети "ВКонтакте".

Глава Коми ответит на вопросы, интересующие жителей республики. Их можно будет задать в ходе прямого эфира в виде комментариев к трансляции в социальной сети "ВКонтакте".

Также Владимир Уйба ответит на вопросы, которые чаще всего поступают в органы власти через социальные сети и в виде обращений граждан. Такие вопросы собрал, изучив статистику по сигналам и обращениям, и подготовил для эфира Центр управления регионом Республики Коми.