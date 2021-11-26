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Владимир Уйба ответит на вопросы жителей республики на прямой линии

Владимир Уйба ответит на вопросы жителей республики на прямой линииrkomi.ru

Владимир Уйба ответит на вопросы жителей республики в формате прямой линии, сообщает пресс-служба главы Коми. Прямой эфир начнется 30 ноября в 12:00.

Прямую линию будут транслировать телеканалы "Юрган" и "Известия Сыктывкар". Трансляция будет идти в группе телеканала "Юрган" и группе "Республика Коми" в социальной сети "ВКонтакте".

Глава Коми ответит на вопросы, интересующие жителей республики. Их можно будет задать в ходе прямого эфира в виде комментариев к трансляции в социальной сети "ВКонтакте".

Также Владимир Уйба ответит на вопросы, которые чаще всего поступают в органы власти через социальные сети и в виде обращений граждан. Такие вопросы собрал, изучив статистику по сигналам и обращениям, и подготовил для эфира Центр управления регионом Республики Коми.

- Я езжу по городам и районам, где провожу встречи с местными жителями. На регулярной основе провожу личные приёмы граждан. Кроме того, веду свои персональные аккаунты в соцсетях, и там тоже общаюсь с подписчиками. А с недавнего времени принимаю острые сигналы ещё и по прямому сотовому телефону, дав номер гражданским активистам. Вместе с тем, формат прямой линии – это традиционный в нашей стране и доказавший эффективность способ получения властями обратной связи от населения. Поэтому и этот формат добавляю теперь в свой арсенал. И я, и команда Правительства, министерств – мы все работаем на людей и для людей. Держать руку на пульсе волнующих вопросов и прислушиваться к народным инициативам – в этом главная задача высшего должностного лица региона, - отметил Владимир Уйба.

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