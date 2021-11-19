Сыктывкарка, которая похудела на 78 килограмм, поделилась своей историей на шоу Малахова

Сыктывкарка Светлана Иевлева побывала на шоу "Прямой эфир" и рассказала о своей истории похудения.

Выпуск передачи назывался "Толще толстого". Герои шоу приходили и делились своими жизненными историями - кто-то о том, как им тяжело живется с лишним весом, а кто-то - как они похудели. Сыктывкарка Светлана Иевлева появилась почти под конец передачи и выступила как эксперт по похудению. На шоу она рассказала, что в 2011 году весила 158 килограмм. Но это не мешало ей жить:

- Я девушка харизматичная и люблю себя в любом весе. Хорошего человека должно быть много, на каждую кастрюльку найдется своя крышечка, - рассказывала Светлана.

Но в феврале 2011 года у нее произошло защемление седалищного нерва, и Светлана не могла ходить. Обследоваться должным образом у нее тоже не было возможности - она не могла влезть в томограф. Именно это поменяло отношение Светланы к лишнему весу.

- Дополнительный "пендель" мне дали на работу. Я работала менеджером по связям с общественностью, лицом компании. Поэтому мне сказали, что если я не похудею, то меня уволят. Был вызов, и я его приняла, - рассказала Светлана.

здесь. Более подробно свою историю Светлана рассказала в интервью "ПроГороду". Читайте его

На передаче Малахов ответил, что результат Светланы выглядит замечательно. Девушка получила диплом нутрициолога, пока была в декрете, и сейчас помогает другим бороться с лишним весом.