АО «Коми энергосбытовая компания» запускает акцию «Надежный партнер»

1 ноября 2021 года АО «Коми энергосбытовая компания» начало акцию для лучших потребителей коммунальных ресурсов среди представителей малого и среднего бизнеса (ИП, ООО) *. Для того, чтобы стать претендентом на победу, необходимо до 30 ноября заплатить за тепло и горячую воду за два последних месяца (ноябрь и декабрь) сразу, а также не иметь просроченной задолженности по состоянию на 31 декабря 2021 года. Произвести оплату за тепло и ГВС через Личный кабинет для юридических лиц на сайте www.komiesc.ru или через сервисы банков-партнеров.

Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел.