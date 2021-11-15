АО «Коми энергосбытовая компания» запускает акцию «Надежный партнер»

1 ноября 2021 года АО «Коми энергосбытовая компания» начало акцию для лучших потребителей коммунальных ресурсов среди представителей малого и среднего бизнеса (ИП, ООО) *. Для того, чтобы стать претендентом на победу, необходимо до 30 ноября заплатить за тепло и горячую воду за два последних месяца (ноябрь и декабрь) сразу, а также не иметь просроченной задолженности по состоянию на 31 декабря 2021 года. Произвести оплату за тепло и ГВС через Личный кабинет для юридических лиц на сайте www.komiesc.ru или через сервисы банков-партнеров.
Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел.
- Мы ежегодно проводим акцию «В Новый год-без долгов» для физических лиц, а сейчас помимо этого, решили поддержать и занятых в коммерческой деятельности. Ситуация с пандемией подломила бизнес многих, и мы хотим поощрить тех, кто несмотря на сложности сохранил платежную дисциплину на должном уровне, - отметила генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания» Елена Борисова.
Подробную информацию об итогах акции можно получить по телефону, на сайте www.komiesc.ru, а также в офисах продаж и обслуживания клиентов в вашем городе.
*Подробнее о категориях участников, условиях, призовом фонде акции можно узнать на сайте www.komiesc.ru
Информация по телефонам: 8 (8212) 39-15-76, 39-18-78.
Сайт: www.komiesc.ru
ВКонтакте vk.com/komiesc