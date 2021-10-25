Экс-руководитель администрации главы Коми арестован

Бывший руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин арестован на два месяца. Мужчину обвиняют по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Речь идёт об украденных 85 млн рублей, утончили в пресс-службе СУ СК России по Коми.

Следствие считает, что в течение трёх лет — с 2018 по 2020 — Порядин вместе с сообщниками украл и присвоил средства благотворительного фонда «Патриот». Сумма ущерба, по оценке экспертов, составляет не менее 85 млн рублей.

Ранее Порядин был задержан в Москве. В минувшее воскресенье он был возвращён в Сыктывкар, где городской суд принял решение о его аресте. Расследование уголовного дела продолжается.