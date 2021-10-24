Юрист объяснил, кого могут уволить в нерабочие дни

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в беседе с порталом ura.ru объяснил, в каком случае сотрудников могут уволить за невыход на рабочее место во время нерабочих дней. Об этом сообщают "РИА Новости".

Как уточнил специалист, согласно указу президента, организации сами определяют количество работников для поддержания полноценного функционирования компании. По его словам, в эту категорию входят, например, сотрудники, перечисляющие заработную плату, и охранники. Эта категория продолжает ходить на рабочее место и не получает доплату за это.