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В Коми создадут муниципальные предприятия для отлова бродячих псов

В Коми создадут муниципальные предприятия для отлова бродячих псовФото из архива pg11.ru

В Коми планируют создать муниципальные предприятия по отлову животных в тех городах, где нет частных компаний. Об этом сообщил Владимир Уйба в своем телеграм-канале.

Глава Коми отметил, что его беспокоит ситуация с бездомными животными. А главы муниципалитетов на вопрос о том, что мешает решить эту проблему, объясняют, что частных компаний, которые могли бы взяться за дело, просто нет. 

- Сидеть сложа руки и оправдывать бездействие этой причиной недопустимо. Мы не имеем права подвергать рискам детей и взрослых. Даже если укус четвероногого не окажется смертельным, лечения-то не избежать! К тому же это психологическая травма, которую многие проносят через потом всю жизнь, - пишет Владимир Уйба. 

Глава решил создать муниципальные предприятия в тех районах, где нет профильного бизнеса, готового брать подряды. По его словам, цена вопроса составляет от 20 до 70 млн рублей в зависимости от объемов техники, оборудования, штата сотрудников и пр.

- На следующей неделе жду от глав расчетов с учетом потребностей территорий. Поддержку рублем обеспечим – по линии Минсельхоза, - отметил Владимир Уйба.

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