Самозанятым сыктывкарцам дадут кредит под 1% годовых

Государственная поддержка осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в состав которого также входит региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».
Региональным проектом «Поддержка самозанятых» предусмотрено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (МФО).
Такую меру государственной поддержки можно получить в АО «Микрокредитня компания Республики Коми».
Микрозаймы выдаются от 50 до 500 тысяч рублей под 1% годовых с расчетом от 1 до 24 месяцев приобретение недвижимости, транспорта, оборудования и другие цели.