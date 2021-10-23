Вместо хлора в воде у вуктыльцев появился песок

Днем 22 октября в соцсетях стали появляться сообщения жителей Вуктыла о грязной воде из-под крана. Люди говорили, что она мутная и с песком.

На своей странице «ВКонтакте» администрация Вуктыла в 19.43 заверила, что показатели воды в норме, а причины помутнения выясняют специалисты. Но еще в 22.43 жильцы продолжали жаловаться на воду из-под крана: