Вместо хлора в воде у вуктыльцев появился песок

Днем 22 октября в соцсетях стали появляться сообщения жителей Вуктыла о грязной воде из-под крана. Люди говорили, что она мутная и с песком.
На своей странице «ВКонтакте» администрация Вуктыла в 19.43 заверила, что показатели воды в норме, а причины помутнения выясняют специалисты. Но еще в 22.43 жильцы продолжали жаловаться на воду из-под крана:
- Есть проблема, так предупредили бы, а не писали о том, что всё в норме. У меня ребенок любит воду не кипячёную. Попил бы он сегодня. И я нашу пью из крана. В нашем городе всегда вода была самой чистой и вкусной (да, вкусной) в Коми. Надеюсь, что ввод нового трубопровода позволит нам, как и прежде, наслаждаться чистой водой. От воды, которая не пахнет хлором, прозрачной и чистой, - пишут пользователи соцсетей.