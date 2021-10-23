Глава Коми рассказал, что и как будет работать в неделю локдауна

Так, не будут работать службы быта, фитнес-центры, косметические, массажные и спа-салоны, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, солярии, бани и сауны. Среди медучреждений будут работать только стоматологии при экстренных случаях, остальные - нет.

Также не будут работать организации сферы досуга и развлечений, ночные клубы, бары, боулинг-клубы, дискотеки. Приостанавливаются игровые мероприятия и мастер-классы. Отменят культурные и выставочные мероприятия, закроются библиотеки, не будут проводиться лекции и тренинги. Не будут работать цирки, детские игровые комнаты, лагеря дневного пребывания, учреждения частных и государственных форм допообразования. Театры, кинотеатры, концертные залы могут работать при условии 50% заполнения и при наличии куар-кода.

Среди государственных услуг: в МФЦ будут дежурные инспекторы для выдачи документов, загсы будут выдавать свидетельства о смерти, рождении и расторгать браки. Предоставление остальных услуг приостанавливается.