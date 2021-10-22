В Сыктывкаре пройдет выставка-продажа «Меха от Филимоновой»

Шубы по праву считаются одними из самых элитных и дорогих вещей в гардеробе. Многие девушки мечтают стать обладательницей этой привлекательной вещи. Тем более даже самой лютой зимой шуба гарантирует тепло и уют. А еще позволит вам выглядеть шикарно, модно и стильно в любую погоду!



Успейте купить эксклюзивную шубу или выгодно обменять старую на новую* – приходите с 25 октября по 3 ноября на выставку-продажу. Компания «Меха от Филимоновой» привезет в Сыктывкар коллекцию от ведущих фабрик из Пятигорска.



Полюбившаяся сыктывкарцам выставка меха от Филимоновой пройдет в Торгово-промышленной палате Коми. Вас ждет новая коллекция от ведущих фабрик и шикарные шубы из норки, каракуля, мутона, астрагана, кёрли, экомеха, нестареющая классика и стильные молодежные шубы, удлиненные и модели автоледи. Найдутся варианты и для миниатюрных, и для солидных дам: размеры от 42-го до 60-го!



Из тысячи изделий, которые привезут на выставку, вы обязательно подберете красивую и теплую шубу. А еще можно легко обменять свою старую шубу на новую! Для этого нужно принести свое изделие, специалисты его оценят и в зависимости от состояния и ценности меха сделают вам скидку от 1 000 до 30 000 рублей на покупку новой шубы.



Помимо шуб вас ждет новая коллекция белорусского трикотажа, а также брюки, пальто из драпа и кожи, куртки!



Также можно оформить рассрочку и кредит*. Приходите за новой, красивой и качественной шубой, которая отлично согреет вас этой зимой! с 25 октября по 3 ноября, Торгово-промышленная палата: улица Интернациональная, 98. Телефон 8 (921) 486-84-47.