Автомобиль, такси или автобус: сыктывкарцы рассказали, сколько тратят на разный транспорт

Для этого мы пообщались с двумя жительницами Сыктывкара: одна из них передвигается по городу на личном автомобиле, а вторая на такси.

Таисия - владелица Nissan Juke. Она ежедневно ездит на своем авто. Как отметила девушка, в среднем на содержание автомобиля у нее уходит 94 тысячи рублей в год. Статьи расходов следующие:

бензин - 64,8 тысяч рублей (заправляется примерно 3 раза в месяц);

По данным Комистата, 18 октября средние цены на бензин были равны:

Аи-92 - 46.21 ₽,

Аи-95 - 48.62 ₽,

ДТ - 50.74 ₽,

Аи-98 - 56.56 ₽.

страховка - 2,5 тысяч рублей;

запчасти - от 1 до 11 тысяч рублей;

техническое обслуживание - от 7 до 35 тысяч рублей;

Однако в стоимость владения автомобилем нужно закладывать еще и стоимость самого авто, ведь сперва его нужно купить. Тогда сумма получается совсем немаленькой.

Мы спросили какие плюсы и минусы видит хозяйка автомобиля в его покупке. Для нее важно, что машина позволяет быстро и комфортно передвигаться по городу. Минусом же стал большой расход на ее содержание и то, что появились новые заботы, например, мойка и смена резины.