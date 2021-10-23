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Автомобиль, такси или автобус: сыктывкарцы рассказали, сколько тратят на разный транспорт

Автомобиль, такси или автобус: сыктывкарцы рассказали, сколько тратят на разный транспортПро Город

31 октября будет отмечаться день работника автомобильного и городского пассажирского транспорта (день автомобилиста). «Про Город» решил выяснить, сколько стоит владеть автомобилем и на сколько дешевле ездить на общественном транспорте.

Для этого мы пообщались с двумя жительницами Сыктывкара: одна из них передвигается по городу на личном автомобиле, а вторая на такси.

Таисия - владелица Nissan Juke. Она ежедневно ездит на своем авто. Как отметила девушка, в среднем на содержание автомобиля у нее уходит 94 тысячи рублей в год. Статьи расходов следующие:

  • бензин - 64,8 тысяч рублей (заправляется примерно 3 раза в месяц);
По данным Комистата, 18 октября средние цены на бензин были равны: 
Аи-92 - 46.21 ₽,
Аи-95 - 48.62 ₽,
ДТ - 50.74 ₽,
Аи-98 - 56.56 ₽.
  • страховка - 2,5 тысяч рублей;
  • запчасти - от 1 до 11 тысяч рублей;
  • техническое обслуживание - от 7 до 35 тысяч рублей;
Однако в стоимость владения автомобилем нужно закладывать еще и стоимость самого авто, ведь сперва его нужно купить. Тогда сумма получается совсем немаленькой.

Мы спросили какие плюсы и минусы видит хозяйка автомобиля в его покупке. Для нее важно, что машина позволяет быстро и комфортно передвигаться по городу. Минусом же стал большой расход на ее содержание и то, что появились новые заботы, например, мойка и смена резины.

Другая жительница Сыктывкара – Юлия – ездит на такси. При активном использовании у Юлии на транспорт уходит около 4 тысяч рублей в месяц или порядка 48 тысяч в год. Как отметила девушка, в среднем цена за поездку у нее составляет 120 рублей

Мы также посчитали, сколько жители Сыктывкара будут тратить на ежедневные поездки на автобусе. Сегодня проезд по городу стоит 28 рублей. Если ездить на нем на работу по два раза в день, в месяц будет тратиться около 1250 рублей, а сумма за год составит около 15 тысяч рублей.

А на чем ездите вы? Пишите в комментариях!
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