"Музыку включал и буду включать!": чем окончился суд сыктывкарца с диджеем Меломаном

- И не надо меня здесь пугать мусорами, прокуратурой. Я их ***** пошлю и да и все, понимаешь? Мне ***** на всех на вас! Если ты привык там в своей помойке жить, в квартире бичарной, так и скажи. А я музыку включал и буду включать! Не суй нос не в свое дело! - заявляет Александр. Аудиозапись разговора имеется в распоряжении редакции PG11.ru.

Житель Сыктывкара Владимир Панько устал постоянно терпеть дискотеки от “диджея 90-х” Александра Агеева и раскритиковал его в Сети. В ответ от Меломана посыпались угрозы. Владимир не стал это терпеть и отправился в суд.

На следующий же день Владимир пошел к участковому и написал заявление.

- Полицейский меня предупредил, что у Александра есть справка о недееспособности и инвалидности, что ему ничего не будет и у него уже лежат десятки заявлений на Меломана. Позже мне признались, что правоохранителям запомнился предыдущий приезд Меломана, он орал и устраивал сцены, - рассказывает потерпевший.

29 сентября состоялось первое слушание в суде, но неожиданно - про отклонение мировым судьей дела.

- Как я понял, из-за того, что к участковому и прокуратуре Меломан не пришел, им пришлось доставать его данные с системы “Российский паспорт”. И они почему-то начали сомневаться в подлинности голосовых сообщений, которые я представил как доказательства. Я был готов их показать прямо на заседании. В итоге, все таки решили рассмотреть это дело, - рассказал Владимир.

Позже, 1 октября состоялось еще одно заседание. Владимиру заявили, что приходить не обязательно, потому что Меломан, скорее всего тоже не придет. Позже сыктывкарцу пришло уведомление о суде 15-го октября. Это стало для него неожиданностью. На него Владимир явился.

- В кабинете я и Меломан сели по разные стороны и он очень зло на меня посмотрел и начал кричать, что "я его доведу", хотя я молчал и на него даже не смотрел. Судья удивилась, что появился новый участник, а именно потерпевший, то есть я. Дал паспорт и мы начали дело. Меломан стал меня обзывать сразу, орать громко. А я заметил, что в этот раз позвали охранника из коридора и он был напряжен. Видимо, прошлый суд без меня не прошел гладко (потом мне мой защитник рассказал что было). Судья сказала ему успокоиться, но он продолжал кричать и сказал, что разобьет специально окно. Защитнику Александра всё-таки удалось его успокоить. Но судья почему-то простила ему оскорбления в мой адрес. Это просто мозг взрывает.

Как оказалось, на предыдущем заседании суда Меломан заявил о своем положении, что он стоит на учете в психдиспансере и является инвалидом. Он достал десятки разных справок с оригиналами.

- Его защитник сообщила, что нельзя Меломана в таком состоянии никак наказывать и после “преступления” прошло уже 3 месяца (срок давности), поэтому нужно закрыть дело без каких-либо действий. Я попросил продолжить, потому что Александр даже сейчас на суде продолжает оскорблять и не понимает, что он делает не так. А значит оскорбления и угрозы будут продолжаться, - заключил Владимир.



В итоге дело закрыли из-за истечения срока давности преступления. Владимир Панько отметил, что больше не хочет судиться - ведь максимальный штраф за оскорбления всего пять тысяч рублей.